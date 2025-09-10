هبطت طائرة بنيامين بافارد في مطار مارينيان، اليوم الأربعاء، استعدادًا لبداية مرحلة جديدة مصحوبة بتحديات مختلفة مع نادي مارسيليا الفرنسي، الذي انتقل إليه قادمًا من إنتر ميلان.

وأعلن نادي مارسيليا استعارة بنيامين بافارد من صفوف إنتر ميلان، لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية، مقابل 15 مليون يورو.

بافارد يصل مارسيليا

عبر بافارد عن سعادته العارمة وفخره بالانضمام إلى صفوف نادي مارسيليا، الذي سيرتدي قميصه لمدة موسم، وتحدث اللاعب الفرنسي مرتديًا وشاح فريقه الجديد.

وتحدث بافارد فور وصوله إلى مارسيليا، قائلًا: "أنا فخور جدًا بالانضمام إلى أولمبيك مرسيليا، نادٍ عريق بهذا الحجم، وأتطلع بالفعل إلى يوم الجمعة القادم لأشعر بحماس الجماهير".

وأضاف لاعب مارسيليا: "آمل أن أعيش مشاعر جميلة هنا، لقد لعبت سابقًا في هذا الملعب مع ليل وكانت الأجواء مذهلة".

وأكمل: "لم يكن في رأسي سوى أولمبيك مرسيليا، لم أرد سوى مرسيليا، تحدثت مع مهدي بن عطية، وهو شخص يقوم بعمل رائع منذ عامين، الفريق يضم مجموعة ذات جودة عالية، وآمل أن نحقق أشياء جميلة معًا".

بافارد يعود إلى فرنسا

غادر بافارد الدوري الفرنسي في 2016 حين رحل عن نادي ليل، حيث انتقل اللاعب إلى شتوتجارت (2016-2019)، ومن ثم بايرن ميونخ (2019-2023)، وإنتر ميلان (2023-2025).

وينتظر بافارد أن يبدأ مشواره مع مارسيليا، يوم الجمعة، على ملعب الفيلودروم ضد لوريان ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.