أعلن الحارس الفرنسي ستيف مانداندا اعتزاله كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء.

مانداندا صاحب الـ40 عامًا عرف في مسيرته الطويلة مع كرة القدم، كأحد أشهر الحراس الاحتياطيين لمنتخب فرنسا، سواءً في كؤوس العالم أو أمم أوروبا.

اعتزال مانداندا

اعتزل مانداندا كرة القدم، بعدما فشل في العثور على ناد جديد مناسب له في الدوري الفرنسي.

وقال مانداندا في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "كنت بحاجة إلى بعض الوقت حتى أتقبل فكرة اعتزالي، الأمر لم يكن سهلًا لكن علي أنا أتوقف الآن".

وأضاف الحارس الفرنسي: "تلقيت العديد من العروض في الصيف، لكنني قلت لا في كل مرة".

وأوضحت صحيفة ليكيب أن العروض التي وصلته كانت من لوهافر ولوريان وبريست ومونبلييه.

أشهر حارس احتياطي في فرنسا

خاض مانداندا 35 مباراة دولية فقط مع منتخب فرنسا في الفترة من 2008 حتى 2022.

وجلس مانداندا على مقاعد بدلاء المنتخب الفرنسي في يورو 2008 و2012 و2016 و2022 دون أن يشارك في مباراة واحدة.

وعلى مستوى كأس العالم، ظهر في مباراتين فقط خلال نسخ 2010 و2018 و2022، علمًا بأن الإصابة حرمته من نسخة 2014.