المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أشهر حارس احتياطي في تاريخ فرنسا.. مانداندا يعلن اعتزاله كرة القدم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:30 م 10/09/2025
مانداندا

مانداندا يعتزل كرة القدم

أعلن الحارس الفرنسي ستيف مانداندا اعتزاله كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء.

مانداندا صاحب الـ40 عامًا عرف في مسيرته الطويلة مع كرة القدم، كأحد أشهر الحراس الاحتياطيين لمنتخب فرنسا، سواءً في كؤوس العالم أو أمم أوروبا.

اعتزال مانداندا

اعتزل مانداندا كرة القدم، بعدما فشل في العثور على ناد جديد مناسب له في الدوري الفرنسي.

وقال مانداندا في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "كنت بحاجة إلى بعض الوقت حتى أتقبل فكرة اعتزالي، الأمر لم يكن سهلًا لكن علي أنا أتوقف الآن".

وأضاف الحارس الفرنسي: "تلقيت العديد من العروض في الصيف، لكنني قلت لا في كل مرة".

وأوضحت صحيفة ليكيب أن العروض التي وصلته كانت من لوهافر ولوريان وبريست ومونبلييه.

أشهر حارس احتياطي في فرنسا

خاض مانداندا 35 مباراة دولية فقط مع منتخب فرنسا في الفترة من 2008 حتى 2022.

وجلس مانداندا على مقاعد بدلاء المنتخب الفرنسي في يورو 2008 و2012 و2016 و2022 دون أن يشارك في مباراة واحدة.

وعلى مستوى كأس العالم، ظهر في مباراتين فقط خلال نسخ 2010 و2018 و2022، علمًا بأن الإصابة حرمته من نسخة 2014.

فرنسا ستيف مانداندا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg