انتظر 26 يوما قبل أن يكسر صمته.. رابيو يودع مارسيليا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:46 م 10/09/2025
رابيو

رابيو بقميص أولمبيك مارسيليا

كسر اللاعب أدريان رابيو صمته أخيرًا، اليوم الأربعاء، بعد 26 يومًا من الأزمة التي تسببت في رحيله عن نادي أولمبيك مارسيليا.

وغادر رابيو صفوف مارسيليا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، لينضم إلى ميلان في صفقة كلفت 7 ملايين يورو فقط.

رابيو يودع مارسيليا

وجه رابيو أخيرًا رسالة وداعية لجماهير أولمبيك مارسيليا.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: "أعزائي جماهير مارسيليا، قبل أن أبدأ مغامرتي الجديدة مع ميلان، أردت أن أوجه لكم رسالة.. منذ اليوم الأول لوصولي، لم تلتفتوا إلى الماضي الباريسي، وتبنيتموني فورًا كمارسيلي، وبقيتم كذلك حتى رحيلي".

وأضاف: "طوال الموسم كنت دائمًا تشجعونني وترافقونني وتصفقون لي.. لقد كان دعمًا لا يتوقف، وشعرت بتلك الحماسة والشغف وحب كرة القدم، ما يجعل من مارسيليا مدينة ونادٍ فريد في فرنسا، ولن أنسى أبدًا أجواء ملعب فيلودروم، ولن أنسى أيضًا المشاعر التي لا توصف عند التسجيل في هذا الملعب".

وأتم: "لقد كان من دواعي سروري الكبير أن أدافع عن ألوانكم، ألوان أولمبيك مارسيليا.. شكرًا لكم يا شعب الأزرق والأبيض".

انتظر 26 يوما قبل أن يكسر صمته

وقعت مشادة عنيفة في غرفة ملابس الفريق الأول في مارسيليا بين الثنائي أدريان رابيو وجوناثان رو، إذ شتما بعضهما البعض، قبل أن يحاول كلاهما الاعتداء جسديًا على الآخر أمام أنظار المدرب روبرتو دي زيربي.

الواقعة التي حدثت قبل 26 يومًا تسببت في عرض كل من رابيو ورو للبيع، بناءً على قرار من إدارة مارسيليا.

وبالفعل، باع مارسيليا خدمات رو لبولونيا ورابيو إلى ميلان، ما يعني أن الثنائي سيلتقي مجددًا في الدوري الإيطالي.

مباراة مارسيليا القادمة
الدوري الفرنسي أدريان رابيو أولمبيك مارسيليا

