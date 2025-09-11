المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بوجبا يعود أخيرًا.. موناكو يحدد موعد ظهوره الأول

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:23 م 11/09/2025
بول بوجبا

بول بوجبا

بعد غياب دام قرابة عامين، يواصل الفرنسي بول بوجبا، نجم موناكو وبطل العالم 2018، برنامجه التأهيلي الخاص، تمهيدًا للعودة إلى المستطيل الأخضر خلال الأسابيع المقبلة.

موناكو يحدد موعد عودة بوجبا بعد غياب عامين

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس، كشف المدرب آدي هوتر عن تقدم بوجبا في التدريبات، مشيرًا إلى أن اللاعب قد يكون جاهزًا بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال هوتر: "بوجبا يعمل بجد يوميًا ويظهر التزامًا كبيرًا، أعتقد أننا سنراه على أرض الملعب قريبًا، وربما تكون عودته أمام أنجيه في 18 أكتوبر".

عودة بوجبا ستكون في توقيت حساس بالنسبة للنادي، حيث سيخوض الفريق بعدها مواجهة مرتقبة أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا، تليها مباراة محلية قوية ضد تولوز.

الدوري السعودي.. الوجهة الجديدة للنجوم الفرنسيين

موناكو دوري أبطال أوروبا بول بوجبا آدي هوتر الدوري الفرنسي

التعليقات

