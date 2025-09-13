المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

بثلاثية في شباك لوريان.. مارسيليا يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:09 ص 13/09/2025
مارسيليا

مارسيليا يعود إلى طريق الانتصارات

عاد فريق مارسيليا إلى طريق الانتصارات في الدوري الفرنسي الممتاز بعدما تغلب على ضيفه لوريان بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

مارسيليا يعود إلى طريق الانتصارات

وقدم مارسيليا أداءً قوياً لتعويض خسارته السابقة أمام ليون 1-0 في الجولة الثالثة، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط محتلاً المركز الرابع مؤقتًا قبل اكتمال مباريات الجولة.

افتتح الإنجليزي ميسون جرينوود التسجيل مبكرًا عن طريق ركلة جزاء، ثم عزز المدافع الفرنسي الدولي بنجامين بافارد التقدم في الدقيقة 20.

وأضاف الإنجليزي أنجيل جوميز الهدف الثالث في الدقيقة 33، ليضمن لفريقه ثلاث نقاط ثمينة، فيما سجل المدافع المغربي نايف أكرد الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

على الجانب الآخر، تفاقمت مشاكل لوريان بعد هذه الخسارة، حيث تجمد رصيده عند 3 نقاط محتلاً المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

طالع جدول ترتيب الدوري الفرنسي من هنا

مارسيليا الدوري الفرنسي الممتاز لوريان بنجامين بافارد ميسون جرينوود أنجيل جوميز

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

