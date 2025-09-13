عاد فريق مارسيليا إلى طريق الانتصارات في الدوري الفرنسي الممتاز بعدما تغلب على ضيفه لوريان بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

مارسيليا يعود إلى طريق الانتصارات

وقدم مارسيليا أداءً قوياً لتعويض خسارته السابقة أمام ليون 1-0 في الجولة الثالثة، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط محتلاً المركز الرابع مؤقتًا قبل اكتمال مباريات الجولة.

افتتح الإنجليزي ميسون جرينوود التسجيل مبكرًا عن طريق ركلة جزاء، ثم عزز المدافع الفرنسي الدولي بنجامين بافارد التقدم في الدقيقة 20.

وأضاف الإنجليزي أنجيل جوميز الهدف الثالث في الدقيقة 33، ليضمن لفريقه ثلاث نقاط ثمينة، فيما سجل المدافع المغربي نايف أكرد الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

على الجانب الآخر، تفاقمت مشاكل لوريان بعد هذه الخسارة، حيث تجمد رصيده عند 3 نقاط محتلاً المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

