لقطات لـ مصطفى محمد في مباراة نيس ونانت في الدوري الفرنسي

شارك المهاجم المصري مصطفى محمد في خسارة فريقه نانت أمام نيس بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الفرنسي.

وحل نانت ضيفًا على نيس بملعب "أليانز ريفييرا" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ويفتقد نيس جهود مدافعه المصري محمد عبدالمنعم منذ إصابته بتمزق بالرباط الصليبي في شهر أبريل الماضي.

وتواجد مصطفى محمد أساسيًا في تشكيل نانت أمام نيس.

تفاصيل المباراة:

دخل نانت المباراة بتشكيلة مكونة من: "أنتوني لوبيز، كلفن أميان، تشيدوزي أوازيم، تايليل تاتي، نيكولا كوزا، جونيور موانجا، هونج هيوك، يوهان ليبينانت، ياسين بن حطب، مصطفى محمد، ماتيس أبلين".

الدقيقة 2: هدف ضائع لفريق نيس بعد كرة عرضية وقابلها كيفن برأسية من داخل منطقة الجزاء وتصدي رائع للحارس ثم إبعاد من الدفاع.

الدقيقة 3: نفذ نيس ركلة ركنية عن طريق جوناثان كلاوس ثم ارتقاء ورأسية ولكن تصدى حارس نانت ببراعة.

الدقيقة 18: فرصة خطيرة لنيس بعد تسديدة قوية هشام بوداوي من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها حارس نانت.

الدقيقة 19: أتيحت فرصة هدف لنانت بعد كرة عرضية وقابلها هيون هونج برأسية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها حارس نانت.

الدقيقة 20: أطلق سفيان ديوب لاعب نيس تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن اصطدمت الكرة في القائم الأيمن لحارس نانت.

الدقيقة 29: استمرت خطورة نيس بعد تسديدة قوية من جيريمي بوجا على حدود منطقة الجزاء ومرت الكرة بجوار القائم.

الدقيقة 41: تمريرات بين لاعبي نيس خارج منطقة الجزاء وانتهت بتمريرة خطيرة من جيريمي بوجا وتصدى لها حارس نانت.

الدقيقة 45+2: فرصة خطيرة لنانت بعد كرة عرضية من ركنية وقابلها ماتيس أبلاين بتسديدة قوية ولكن مرت الكرة أعلى العارضة.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين نيس ونانت.

نيس يهز شباك نانت

الدقيقة 50: سقوط مصطفى محمد بعد كرة مشتركة والمطالبة بضربة جزاء والحكم لم يحتسب شيئا.

الدقيقة 56: نجح نيس أن يسجل الهدف الأول بعد تسديدة من جيريمي بوجا لتهز شباك نانت، لتصبح النتيجة 1-0.

الدقيقة 70: هدف ملغي لفريق نيس بداعي التسلل بعد تمريرة وقابلها هشام بوداوي بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء

الدقيقة 86: خروج مهاجم نانت مصطفى محمد ونزول يوسف العربي

وحافظ نيس على تقدمه بنتيجة 1-0 على نانت حتى نهاية المباراة، ليحصد ثلاث نقاط غالية في الدوري الفرنسي.

بهذه النتيجة (1-0)، يتلقى نانت الخسارة الثالثة هذا الموسم في الدوري الفرنسي، ليتراجع إلى المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.

بينما يحقق نيس الفوز الثاني هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

