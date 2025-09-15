المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لو باريزيان: إصابة مدافع باريس سان جيرمان بالتواء في الكاحل

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:06 م 15/09/2025
لوكاس بيرالدو لاعب باريس

لوكاس بيرالدو لاعب باريس

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن تفاصيل إصابة المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو، لاعب فريق باريس سان جيرمان، التي تعرض لها مساء أمس، خلال مواجهة لانس في الدوري الفرنسي.

وأكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن بيرالدو يعاني من التواء في الكاحل، ولدون إصابة في الأربطة، ولن يغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

وأوضحت أن لاعب باريس سان جيرمان تأكد غيابه عن مواجهة الفريق المقبلة ضد أتالانتا الإيطالي، مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وانضم بيرالدو لقائمة إصابات باريس، التي تشهد تواجد الثنائي عثمان ديمبيلي وديزريه دوي، واللذان تعرضا لإصابات قوية مع منتخب فرنسا، خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

كما شهد لقاء الأمس تعرض ثنائي آخر في صفوف باريس للإصابة، وهما: خفيتشا كفاراتسخيليا، ولي كانج إن، لكن يبدو أن إصابتهما أقل خطورة.

وحقق باريس سان فوزًا ثمينًا مساء أمس على حساب لانس، بهدفين دون رد، على أرضية ملعب حديقة الأمراء.

وسجل هدفي باريس الجناح الصاعد برادلي باركولا، ليقود فريقه لصدارة الدوري الفرنسي، بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة بعد مرور 4 جولات.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي لوكاس بيرالدو

