المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كامبوس عن بيع دوناروما: أردنا أن نجعل باريس سان جيرمان أكثر فرنسية

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:26 م 15/09/2025
دوناروما

دوناروما بقميص مانشستر سيتي

كشف لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، المزيد من الكواليس بشأن رحيل الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما في الصيف، نحو مانشستر سيتي، موضحًا أنه وجدها فرصة لجعل الفريق أكثر فرنسية.

ودافع دوناروما عن شعار باريس سان جيرمان 4 مواسم بين 2021 و2025.

مدير باريس سان جيرمان يتحدث عن قضية دوناروما

شهد سوق الانتقالات الصيفية 2025 مفاجأة كبيرة في باريس سان جيرمان، بعدما قرر النادي، بناءً على اتفاق مع المدرب لويس إنريكي، بيع دوناروما، مع استبداله بالحارس الفرنسي لوكاس شوفالييه من صفوف ليل.

وباع باريس سان جيرمان خدمات دوناروما لمانشستر سيتي بـ30 مليون يورو، ثم أضاف إليها 10 ملايين أخرى لشراء شوفالييه.

وقال كامبوس في تصريحات نشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي: "رحيل دوناروما كان بسبب مجموعة من الظروف التي أدت إلى رحيله، وعندما يطالب براتب على مستوى باريس سان القديم، وليس الحالي، فسياستنا أصبحت مرتبطة بالاستحقاق، أي تكسب أكثر عندما تستحق ذلك".

وشدد على أن إدارة باريس سان جيرمان أخذت وقتها لحسم مستقبل دوناروما، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق.

وتابع مستفيضًا: "كان من الصعب الموافقة على طلبات دوناروما، لقد كان أول لاعب نفتح معه ملف التجديد لكن سرعان ما أدركنا أن الأمر سيكون صعبًا.. إنريكي قال إنها فرصة لجعل الفريق أقوى بالكرة، وأردنا أيضًا جعل باريس سان جيرمان أكثر فرنسية، وسنحاول فعل ذلك دائمًا".

يشار إلى أن دوناروما ظهر لأول مرة مع مانشستر سيتي في الديربي، عندما قاد فريقه إلى الفوز بثلاثية نظيفة في إطار الدوري الإنجليزي.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
مانشستر سيتي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي جيانلويجي دوناروما

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg