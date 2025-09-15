كشف لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، المزيد من الكواليس بشأن رحيل الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما في الصيف، نحو مانشستر سيتي، موضحًا أنه وجدها فرصة لجعل الفريق أكثر فرنسية.

ودافع دوناروما عن شعار باريس سان جيرمان 4 مواسم بين 2021 و2025.

مدير باريس سان جيرمان يتحدث عن قضية دوناروما

شهد سوق الانتقالات الصيفية 2025 مفاجأة كبيرة في باريس سان جيرمان، بعدما قرر النادي، بناءً على اتفاق مع المدرب لويس إنريكي، بيع دوناروما، مع استبداله بالحارس الفرنسي لوكاس شوفالييه من صفوف ليل.

وباع باريس سان جيرمان خدمات دوناروما لمانشستر سيتي بـ30 مليون يورو، ثم أضاف إليها 10 ملايين أخرى لشراء شوفالييه.

وقال كامبوس في تصريحات نشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي: "رحيل دوناروما كان بسبب مجموعة من الظروف التي أدت إلى رحيله، وعندما يطالب براتب على مستوى باريس سان القديم، وليس الحالي، فسياستنا أصبحت مرتبطة بالاستحقاق، أي تكسب أكثر عندما تستحق ذلك".

وشدد على أن إدارة باريس سان جيرمان أخذت وقتها لحسم مستقبل دوناروما، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق.

وتابع مستفيضًا: "كان من الصعب الموافقة على طلبات دوناروما، لقد كان أول لاعب نفتح معه ملف التجديد لكن سرعان ما أدركنا أن الأمر سيكون صعبًا.. إنريكي قال إنها فرصة لجعل الفريق أقوى بالكرة، وأردنا أيضًا جعل باريس سان جيرمان أكثر فرنسية، وسنحاول فعل ذلك دائمًا".

يشار إلى أن دوناروما ظهر لأول مرة مع مانشستر سيتي في الديربي، عندما قاد فريقه إلى الفوز بثلاثية نظيفة في إطار الدوري الإنجليزي.