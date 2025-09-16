باريس سان جيرمان يدافع عن نجمه: الكرة الذهبية لديمبيلي

أثار لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، الجدل بتصريحاته حول أحقية النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي في التتويج بالكرة الذهبية عن الموسم الماضي.

وقال كامبوس في تصريحات صحفية: "إذا لم يفز عثمان بالكرة الذهبية، فهذا لأن من صوّت لا يمتلك الكفاءة للتصويت، اللاعب الذي يستحق الجائزة بوضوح هو عثمان ديمبيلي، ولا يوجد أي نقاش. أنا أتحدث عن الموسم الماضي، وليس عن توقعات تخص لامين يامال بعد بضع سنوات".

وأضاف: "لو كان اسمه ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، لما كان هناك أي جدال حول من يستحق الجائزة".

ويأتي تصريح كامبوس في وقت يترقب فيه الوسط الكروي العالمي الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، وسط منافسة كبيرة بين عدد من نجوم اللعبة.