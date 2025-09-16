المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

3 1
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

باريس سان جيرمان يدافع عن نجمه: الكرة الذهبية لديمبيلي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:09 م 16/09/2025
ديمبيلي

ديمبيلي

أثار لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، الجدل بتصريحاته حول أحقية النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي في التتويج بالكرة الذهبية عن الموسم الماضي.

وقال كامبوس في تصريحات صحفية: "إذا لم يفز عثمان بالكرة الذهبية، فهذا لأن من صوّت لا يمتلك الكفاءة للتصويت، اللاعب الذي يستحق الجائزة بوضوح هو عثمان ديمبيلي، ولا يوجد أي نقاش. أنا أتحدث عن الموسم الماضي، وليس عن توقعات تخص لامين يامال بعد بضع سنوات".

وأضاف: "لو كان اسمه ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، لما كان هناك أي جدال حول من يستحق الجائزة".

ويأتي تصريح كامبوس في وقت يترقب فيه الوسط الكروي العالمي الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، وسط منافسة كبيرة بين عدد من نجوم اللعبة.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ديمبلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg