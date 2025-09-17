المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

- -
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

إعلان

بسبب مخاوف أمنية.. قمة الدوري الفرنسي بدون جماهير الضيوف

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:47 م 17/09/2025
مارسيليا

التوتر يهيمن على كلاسيكو فرنسا

ستقام مباراة القمة بين أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان، المقررة يوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي على ملعب أورانج فيلودروم، بدون حضور جماهير باريس سان جيرمان، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

مارسيليا وسان جيرمان يتواجهان وسط إجراءات أمنية مشددة

وجاء القرار بسبب مخاوف أمنية، حيث ترى السلطات أن الظروف غير مهيأة لاستقبال جماهير الفريق الباريسي، على عكس مباراة سابقة في 23 أغسطس التي انتهت بفوز مارسيليا 5-2 بحضور جماهير الفريقين.

وبموجب مبدأ المعاملة بالمثل، لن يسمح لجماهير مارسيليا بحضور مباراة الإياب في ملعب بارك دي برانس.

وحدد القسم الوطني لمكافحة الشغب المباراة على أنها من المستوى الخامس، أعلى درجات الخطورة، نظرًا للتنافس التاريخي المشتعل بين الناديين، والذي تصاعد بعد تتويج باريس سان جيرمان بلقبه الأوروبي الأخير.

ونتيجة لذلك، تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة لضمان سلامة اللقاء.

الدوري السعودي.. الوجهة الجديدة للنجوم الفرنسيين

 

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي أولمبيك مارسيليا بارك دي برانس

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

