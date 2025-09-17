ستقام مباراة القمة بين أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان، المقررة يوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي على ملعب أورانج فيلودروم، بدون حضور جماهير باريس سان جيرمان، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

مارسيليا وسان جيرمان يتواجهان وسط إجراءات أمنية مشددة

وجاء القرار بسبب مخاوف أمنية، حيث ترى السلطات أن الظروف غير مهيأة لاستقبال جماهير الفريق الباريسي، على عكس مباراة سابقة في 23 أغسطس التي انتهت بفوز مارسيليا 5-2 بحضور جماهير الفريقين.

وبموجب مبدأ المعاملة بالمثل، لن يسمح لجماهير مارسيليا بحضور مباراة الإياب في ملعب بارك دي برانس.

وحدد القسم الوطني لمكافحة الشغب المباراة على أنها من المستوى الخامس، أعلى درجات الخطورة، نظرًا للتنافس التاريخي المشتعل بين الناديين، والذي تصاعد بعد تتويج باريس سان جيرمان بلقبه الأوروبي الأخير.

ونتيجة لذلك، تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة لضمان سلامة اللقاء.