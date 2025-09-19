المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الفرنسي.. ليون يهزم أنجيه ويلاحق سان جيرمان على الصدارة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:52 م 19/09/2025
أولمبيك ليون

أولمبيك ليون

حقق أولمبيك ليون فوزا ثمينا على أنجيه في الدوري الفرنسي "ليج 1"، ليواصل ملاحقة غريمه باريس سان جيرمان على صدارة الترتيب.

ليون فاز على ضيفه أنجيه 1-0، مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وسجل تامر تسمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.

ورفع ليون رصيده إلى 12 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر، والذي يلعب في نفس الجولة في الكلاسيكو مع أولمبيك مارسيليا، يوم الأحد المقبل.

أما بهذه الخسارة، يبقى أنجيه في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط حصدها من انتصار وحيد وتعادلين.

ويلعب ليون يوم الخميس المقبل ضد أوتريخت الهولندي في بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، بينما يعود للمنافسة محليا يوم 28 سبتمبر الحالي، لخوض مباراة قوية ضد ليل على ملعب الأخير.

تعرف على ترتيب الدوري الفرنسي من هنا

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي أولمبيك ليون

