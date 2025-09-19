حقق أولمبيك ليون فوزا ثمينا على أنجيه في الدوري الفرنسي "ليج 1"، ليواصل ملاحقة غريمه باريس سان جيرمان على صدارة الترتيب.

ليون فاز على ضيفه أنجيه 1-0، مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وسجل تامر تسمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.

ورفع ليون رصيده إلى 12 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر، والذي يلعب في نفس الجولة في الكلاسيكو مع أولمبيك مارسيليا، يوم الأحد المقبل.

أما بهذه الخسارة، يبقى أنجيه في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط حصدها من انتصار وحيد وتعادلين.

ويلعب ليون يوم الخميس المقبل ضد أوتريخت الهولندي في بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، بينما يعود للمنافسة محليا يوم 28 سبتمبر الحالي، لخوض مباراة قوية ضد ليل على ملعب الأخير.

