إنريكي: دي زيربي مدرب ذو عقلية هجومية.. ونركز على التحسن

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:59 م 20/09/2025
إنريكي

لويس إنريكي

تحدث المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن مباراة الفريق أمام أولمبيك مارسيليا والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويضرب فريق باريس سان جيرمان موعدًا مع نظيره مارسيليا، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري الفرنسي، ويستضيف اللقاء ملعب فيلودروم.

رسميًا.. برشلونة يعود إلى ملعبه في مباراة باريس سان جيرمان

تصريحات إنريكي

وقال لويس إنريكي، عن مباراة مارسيليا، في تصريحات عبر صحيفة "ليكيب": "لا يحتاج هذا النوع من المباريات إلى الكثير من الأيام للتحضير، الجميع يريد اللعب والجميع جاهز، نعرف أهمية هذه المواجهة بالنسبة لجماهيرنا ونحن متحمسون".

وأضاف: "مباراة واحدة خارج أرضنا دائمًا ما تكون صعبة، في الحقيقة استعددنا كما يجب وهو ما يجعلنا هادئين ومرتاحين، ونذهب إلى هناك لنلعب ونحاول أن نكون أفضل منهم، والموسم ما زال في بدايته".

وتابع: "إنها مباراة مختلفة، لا يهم من هو المرشح الأوفر حظًا، وما يهمنا هو أن نمتلك الشخصية لنلعب مباراة جيدة خارج ملعبنا، خاصة ضد مارسيليا".

وأكمل: "لا أستطيع تصنيف الملاعب من حيث القوة، لكن ما أحبه كمدرب هو أن أرى كيف يمكننا تهدئة ملعب بفضل جودتنا، لقد لعبنا في الكثير من الملاعب المهيبة، خاصة في أوروبا".

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

وواصل: "غالبًا ما نسمع جماهيرنا الـ3 أو 4 آلاف الذين يتواجدون هناك، الآخرون يصمتون لأننا نحن من يسيطر على الكرة، هذا ما نريد أن نحاول فعله أن نملك السيطرة على المباراة، وسيكون الأمر صعبًا لأن دي زيربي مدرب ذو عقلية هجومية ويحب أيضًا الاستحواذ على الكرة".

وزاد: "من الصعب القول أننا أفضل باريس سان جيرمان في التاريخ، أنا لا أهتم بذلك، مثل هذا النقاش مكانه على الشاطئ، في الصيف، عندما يكون لديك وقت للتفكير".

وأتم: "نحن نركز على التحسن، وعندما أرى الطريقة التي يتدرب بها الفريق، عقليته، فهذا مُرضٍ بالنسبة لي كمدرب، علينا أن نواصل على هذا النهج".

 

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي مارسيليا

