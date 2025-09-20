المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

2 0
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

2 2
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 2
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 2
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

1 0
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع رين بالدوري الفرنسي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:04 م 20/09/2025
مصطفى محمد

نانت يتعادل مع رين

انتهت مباراة نانت ورين بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، في لقاء شهد تألقًا وإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

شارك المهاجم المصري مصطفى محمد أساسيًا مع نانت، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 67.

أحداث مباراة نانت ضد رين

وافتتح رين التسجيل عبر لودفيتش باس في الدقيقة 28، قبل أن يضيف إستيبان ليبول الهدف الثاني في الدقيقة 35، معززًا تقدم فريقه.

وفي الشوط الثاني، قلص جونيور موانجا الفارق لنانت في الدقيقة 64، ليعيد الأمل لفريقه.

وفي الدقيقة 90+2، أتيحت لنانت فرصة ذهبية للتعادل عبر ركلة جزاء، لكن ماتيس أبلين أضاعها بعد تصدٍ رائع من حارس رين.

وفي الدقيقة 90+6، خطف يوسف العربي هدف التعادل القاتل لنانت، ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

بهذه النتيجة، رفع نانت رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما وصل رين إلى 8 نقاط في المركز السادس.

ترتيب الدوري الفرنسي 2025-2026 من هنا

نانت رين الدوري الفرنسي مصطفى محمد نانت ضد رين

