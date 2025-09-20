انتهت مباراة نانت ورين بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، في لقاء شهد تألقًا وإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

شارك المهاجم المصري مصطفى محمد أساسيًا مع نانت، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 67.

أحداث مباراة نانت ضد رين

وافتتح رين التسجيل عبر لودفيتش باس في الدقيقة 28، قبل أن يضيف إستيبان ليبول الهدف الثاني في الدقيقة 35، معززًا تقدم فريقه.

وفي الشوط الثاني، قلص جونيور موانجا الفارق لنانت في الدقيقة 64، ليعيد الأمل لفريقه.

وفي الدقيقة 90+2، أتيحت لنانت فرصة ذهبية للتعادل عبر ركلة جزاء، لكن ماتيس أبلين أضاعها بعد تصدٍ رائع من حارس رين.

وفي الدقيقة 90+6، خطف يوسف العربي هدف التعادل القاتل لنانت، ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

بهذه النتيجة، رفع نانت رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما وصل رين إلى 8 نقاط في المركز السادس.

ترتيب الدوري الفرنسي 2025-2026 من هنا