تعرض نادي باريس سان جيرمان لضربة جديدة، بإصابة جناحه الشاب برادلي باركولا، قبل مواجهة الكلاسيكو الفرنسي المرتقبة، ضد نظيره مارسيليا، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي باريس مع مضيفه مارسيليا، مساء غدًا الأحد، على أرضية ملعب أورانج فيلودروم.

ألم عضلي يبعد باركولا عن استكمال مران باريس قبل لقاء مارسيليا

وشعر الجناح الباريسي بألم عضلي طفيف، خلال تدريبات فريقه يوم السبت، حيث لم يكمل المران بشكل كامل.

وشارك باركولا في جزء من الحصة التدريبية الجماعية، ثم تمت إراحته بعد شعوره بألم عضلي، وأوضحت صحيفة ليكيب أنه قد يجلس على مقاعد البدلاء كإجراء احترازي في مواجهة مارسيليا.

لعنة الإصابات لا ترحم باريس سان جيرمان

وكان باريس سان جيرمان قد فقد العديد من نجومه بسبب الإصابة مؤخرًا، أبرزهم عثمان ديمبيلي وديزيريه دوي.

كما تعرض لاعب خط الوسط البرتغالي جواو نيفيز، للإصابة خلال مواجهة أتالانتا في دوري ابطال أوروبا، والتي انتصر خلالها الفريق الفرنسي برباعية نظيفة، لكنه سيفقد جهود لاعبه الشاب ضد مارسيليا.