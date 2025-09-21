المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

2 0
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

2 2
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 2
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 2
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

1 0
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إصابة جديدة في باريس.. باركولا مهدد بالغياب عن لقاء مارسيليا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:15 م 20/09/2025
برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان

برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان

تعرض نادي باريس سان جيرمان لضربة جديدة، بإصابة جناحه الشاب برادلي باركولا، قبل مواجهة الكلاسيكو الفرنسي المرتقبة، ضد نظيره مارسيليا، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي باريس مع مضيفه مارسيليا، مساء غدًا الأحد، على أرضية ملعب أورانج فيلودروم.

ألم عضلي يبعد باركولا عن استكمال مران باريس قبل لقاء مارسيليا

وشعر الجناح الباريسي بألم عضلي طفيف، خلال تدريبات فريقه يوم السبت، حيث لم يكمل المران بشكل كامل.

وشارك باركولا في جزء من الحصة التدريبية الجماعية، ثم تمت إراحته بعد شعوره بألم عضلي، وأوضحت صحيفة ليكيب أنه قد يجلس على مقاعد البدلاء كإجراء احترازي في مواجهة مارسيليا.

لعنة الإصابات لا ترحم باريس سان جيرمان

وكان باريس سان جيرمان قد فقد العديد من نجومه بسبب الإصابة مؤخرًا، أبرزهم عثمان ديمبيلي وديزيريه دوي.

كما تعرض لاعب خط الوسط البرتغالي جواو نيفيز، للإصابة خلال مواجهة أتالانتا في دوري ابطال أوروبا، والتي انتصر خلالها الفريق الفرنسي برباعية نظيفة، لكنه سيفقد جهود لاعبه الشاب ضد مارسيليا.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي باركولا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

2 0
تشيلسي

تشيلسي

74

مشادة بين لاعبي مانشستر يونايتد وتشيلسي وتحذير من حكم المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg