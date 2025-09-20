المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بريست يصعق نيس برباعية في الدوري الفرنسي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:17 م 20/09/2025
نيس

سقوط جديد لنيس

حقق فريق بريست انتصارًا كبيرًا على ضيفه نيس بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، ليكسر سلسلة نتائجه السلبية ويعود بقوة إلى طريق الانتصارات.

ويغيب عن صفوف نيس الدولي المصري محمد عبد المنعم، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وهو ما شكل ضربة قوية للفريق على المستوى الدفاعي هذا الموسم.

بداية نارية لأصحاب الأرض

دخل بريست اللقاء بقوة، حيث افتتح لودوفيك أجورك التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف رومان ديل كاستيو النتيجة سريعًا في الدقيقة التاسعة.

وتمكن الضيوف من تقليص الفارق عبر النيجيري تيريم موفي في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض (2-1).

حسم المواجهة برباعية

في الشوط الثاني، واصل بريست أفضليته وأضاف هدفين متتاليين عبر جوريس شوتارد في الدقيقة 70 وريمي لابو لاسكاري في الدقيقة 76، ليؤمن فوزًا عريضًا على نيس برباعية مقابل هدف.

عودة قوية لبريست وتراجع نيس

بهذا الانتصار، حقق بريست فوزه الأول في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعد ثلاث هزائم متتالية، ليقفز إلى المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

في المقابل، واصل نيس تراجعه ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر، متكبدًا ثالث خسارة في آخر خمس مباريات.

ترتيب الدوري الفرنسي 2025-2026 من هنا

الدوري الفرنسي بريست نيس بريست ضد نيس

