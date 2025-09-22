قرر إقليم "بوش دو رون" الفرنسي تأجيل مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثه خلال مباراة الفريقين التي ستقام مساء اليوم الأحد.

وكان من المفترض أن يلعب باريس سان جيرمان مساء اليوم الأحد، مع مارسيليا، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الفرنسي 2025-26.

وذكر البيان الرسمي الصادر من إقليم "بوش دو رون"، أن تأجيل المباراة بسبب توقعات الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية شديدة.

وجاء نص البيان كالتالي:

"المنطقة بأكملها ستتعرض في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم لهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية على مدار العام، وقد يصل إجمالي هطول الأمطار إلى 70-90 ملم في بعض المناطق، و120 ملم محليًا في غضون ساعات قليلة".

"توقعات الطقس تشير إلى احتمال هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء البلاد بين الساعة السابعة مساء والعاشرة مساء، في بداية ونهاية المباراة التي كان من المقرر أن يحضرها نحو 70 ألف مشجع في ستاد فيلودروم".

"لذلك، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر إلغاء مباراة كرة القدم بين أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان المقررة مساء اليوم الأحد، وقد تم إخطار رابطة كرة القدم الاحترافية والأندية مسبقًا".

أما عن الموعد الجديد للمباراة.. صرح جورج فرانسوا لوكلير، محافظ بوش دو رون، لوكالة فرانس برس: "سيتم إعادة جدولة المباريات بسرعة كبيرة، وقد أبلغتُ الأندية".

#VigilanceOrange 🟠 #OMPSG Information importante :

Annulation du match OM-PSG ce dimanche 21 septembre 2025 pic.twitter.com/tGXV2R95M6 — Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (@Prefet13) September 21, 2025

بيان مارسيليا

بينما أعلن نادي مارسيليا عبر موقعه الرسمي، إلى أنه تم تأجيل المباراة التاسعة مساء الغد الإثنين 22 سبتمبر على ملعب أورانج فيلودروم.

وجاء بيان نادي مارسيليا كالتالي:

"يعترف نادي أولمبيك مارسيليا بقرار مقاطعة بوش دو رون بتأجيل مباراة أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان، والتي كان من المقرر إقامتها في البداية هذا المساء، لأسباب أمنية مرتبطة بالظروف الجوية في المنطقة".

"كما أعلنت رابطة كرة القدم الاحترافية، ووفقا للوائحها، تم إعادة جدولة المباراة لتقام يوم الاثنين 22 سبتمبر في الساعة 8 مساءً "التاسعة بتوقيت القاهرة"، على ملعب أورانج فيلودروم".

"أبلغ النادي جماهيره أن التذاكر التي تم شراؤها لمباراة الليلة ستظل صالحة لمباراة الغد المؤجلة".

"يأسف نادي أولمبيك مارسيليا لأن الظروف غير مناسبة للعب المباراة هذا المساء، سواء بالنسبة للاعبيه أو لمشجعيه الحاضرين بالفعل أو للرؤية الكاملة للحدث".

حفل الكرة الذهبية

ومن المقرر أن تقام في نفس توقيت مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان حفل الكرة الذهبية للإعلان عن أفضل لاعب في العالم لعام 2025 في فرنسا في الثامنة مساء بتوقيت فرنسا والتاسعة بتوقيت القاهرة، على مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.