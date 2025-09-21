المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
خماسي باريس سان جيرمان لن يحضر.. تضارب المواعيد يفسد حفل الكرة الذهبية 2025

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:12 م 21/09/2025
الكرة الذهبية

الكرة الذهبية 2025

لن يتمكن 5 لاعبين من المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية 2025 عن أفضل لاعب في العالم من الحضور إلى الحفل المقام في العاصمة الفرنسية، بسبب تضارب في المواعيد، إذ يخوض باريس سان جيرمان مباراة مرتقبة ضد أولمبيك مارسيليا في التوقيت ذاته.

ويقام حفل الكرة الذهبية 2025 كالعادة على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

تضارب مواعيد

من المعروف أن حفل الكرة الذهبية 2025 سيقام مساء غدٍ الإثنين الموافق 22 سبتمبر، في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، إذ حددت مجلة فرانس فوتبول ذلك الموعد في وقت سابق.

ولسوء حظ باريس سان جيرمان، تأجلت مباراة فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي ضد أولمبيك مارسيليا على ملعب فيلودورم، من 21 سبتمبر إلى 22 من الشهر نفسه، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبحسب موقع فوت ميركاتو، لم تتعمد الرابطة الفرنسية تحديد موعد جديد يتضارب مع حفل الكرة الذهبية، إذ طبقت اللوائح التي تنص على تأجيل المباريات بسبب سوء الأحوال الجوية، تلقائيًا لمدة 24 ساعة.

خماسي باريس سان جيرمان يغيب عن حفل الكرة الذهبية 2025

تشير التوقعات إلى أن باريس سيسيطر على أغلب جوائز الكرة الذهبية 2025 بعد أن فاز الفريق الفرنسي بثلاثية الدوري والكأس والسوبر المحلية، إلى جانب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي قاريًا، مع وصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية قبل خسارته على يد تشيلسي.

وبسبب كلاسيكو الدوري الفرنسي، لن يحضر 5 من نجوم باريس سان جيرمان إلى حفل الكرة الذهبية.

ويظهر الخماسي أشرف حكيمي وخفيتشا كفاراتسخيليا ونونو مينديز وفيتينيا وفابيان رويز ضمن قائمة باريس سان جيرمان أمام مارسيليا، ما يعني أنهم لن يتابعوا أحداث حفل الكرة الذهبية من الأساس بسبب مشاركتهم المتوقعة في الكلاسيكو الفرنسي.

حظ سعيد لديمبيلي

يغيب عثمان ديمبيلي، أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025، عن قائمة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا بسبب الإصابة.

وسيصطحب ديمبيلي كلاً من جواو نيفيز وديزيري دوي، معه إلى حفل الكرة الذهبية 2025، إذ يعاني كلاهما أيضًا من الإصابة التي أبعدتهما عن قائمة باريس سان جيرمان في كلاسيكو الدوري الفرنسي.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الكرة الذهبية 2025

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

