انتهت مباريات الدوري الفرنسي التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مواجهات المسابقة.

وانطلقت اليوم 4 مباريات شهدت ندية وإثارة واضحة، وهي باريس أمام ستراسبورج، موناكو أمام ميتز، أوكسير أمام تولوز، ولوهافر أمام لوريان.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

مباراة باريس أمام ستراسبورج

حسم فريق ستراسبورج تفوقه أمام نظيره باريس بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وجاءت أهداف ستراسبورج عن طريق كيندري بايز (27)، غيلا دوي (78)، إيمانويل إميجا (87)، وأحرز ثنائية باريس نوها ديكو (81)، أليمامي جوري (90+4).

مباراة موناكو أمام ميتز

تفوق فريق موناكو على نظيره ميتز بنتيجة (5-2)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وأحرز خماسية موناكو كل من، ميكا بيريث (28)، أنسو فاتو (46، 83)، كوفي كواو (86) هدف ذاتي، جورج إلينيخينا (90+3).

وسجل ثنائية ميتز حبيب ديالو (13)، جوتيه هاين (67) من علامة الجزاء.

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

مباراة أوكسير أمام تولوز

تفوق فريق أوكسير على نظيره تولوز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وأحرز داني لوودر لاعب أوكسير، هدف المباراة الوحيد لفريقه في الدقيقة 45+2 من عمر اللقاء.

مباراة لوهافر أمام لوريان

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين لوهافر ولوريان، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

افتتح توسين أييجون التسجيل في المباراة لصالح لوريان، وذلك بالدقيقة 21 من عمر المباراة، قبل أن يدرك لوهافر التعديل في الدقيقة 47 عن طريق عيسى سوماري.