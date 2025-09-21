المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 0
20:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 1
13:30
روما

روما

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

1 2
19:00
كومو

كومو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

5 2
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

1 1
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدوري الفرنسي.. موناكو يكتسح ميتز.. وباريس يسقط أمام ستراسبورج

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:25 م 21/09/2025
موناكو

فريق موناكو

انتهت مباريات الدوري الفرنسي التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مواجهات المسابقة.

وانطلقت اليوم 4 مباريات شهدت ندية وإثارة واضحة، وهي باريس أمام ستراسبورج، موناكو أمام ميتز، أوكسير أمام تولوز، ولوهافر أمام لوريان.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

مباراة باريس أمام ستراسبورج

حسم فريق ستراسبورج تفوقه أمام نظيره باريس بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وجاءت أهداف ستراسبورج عن طريق كيندري بايز (27)، غيلا دوي (78)، إيمانويل إميجا (87)، وأحرز ثنائية باريس نوها ديكو (81)، أليمامي جوري (90+4).

مباراة موناكو أمام ميتز

تفوق فريق موناكو على نظيره ميتز بنتيجة (5-2)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وأحرز خماسية موناكو كل من، ميكا بيريث (28)، أنسو فاتو (46، 83)، كوفي كواو (86) هدف ذاتي، جورج إلينيخينا (90+3).

وسجل ثنائية ميتز حبيب ديالو (13)، جوتيه هاين (67) من علامة الجزاء.

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

مباراة أوكسير أمام تولوز

تفوق فريق أوكسير على نظيره تولوز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وأحرز داني لوودر لاعب أوكسير، هدف المباراة الوحيد لفريقه في الدقيقة 45+2 من عمر اللقاء.

مباراة لوهافر أمام لوريان

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين لوهافر ولوريان، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

افتتح توسين أييجون التسجيل في المباراة لصالح لوريان، وذلك بالدقيقة 21 من عمر المباراة، قبل أن يدرك لوهافر التعديل في الدقيقة 47 عن طريق عيسى سوماري.

 

موناكو ستراسبورج الدوري الفرنسي باريس ميتز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
برشلونة

برشلونة

- -
خيتافي

خيتافي

2

برشلونة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بينما جاء خيتافي في المركز السابع برصيد 9 نقاط

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg