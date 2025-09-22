المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ثلاثي يطارد باريس سان جيرمان.. ترتيب الدوري الفرنسي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:12 ص 22/09/2025
باريس

باريس سان جيرمان

تطارد 3 فرق، نادي باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ويحمل باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي 2024-2025، كما فاز بـ11 لقبًا في آخر 14 موسمًا، منذ انتقال ملكيته إلى مجموعة الاستثمارات القطرية عام 2011.

باريس في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي

لم يخض باريس سان جيرمان مباراته أمام أولمبيك مارسيليا في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، بعد أن تأجلت إلى اليوم الإثنين 22 سبتمبر، بسبب سوء الأحوال الجوية في ملعب فيلودروم.

واستغلت 3 فرق، غياب باريس سان جيرمان، لتحقق الفوز في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، ما جعلها تتساوى في عدد النقاط مع فريق لويس إنريكي.

وتفوق ليون وموناكو وستراسبورج على كل من أنجيه وميتز وباريس إف سي على الترتيب، لتبلغ 12 نقطة.

طالع ترتيب الدوري الفرنسي بالكامل من هنا

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

