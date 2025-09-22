أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة فريقه التي سيخوض بها مباراة الكلاسيكو أمام مارسيليا.

وتقام مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان، على ملعب فيلودروم، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وكان من المفترض أن تقام مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان، بالأمس، لكن تم تأجيلها لسوء الأحوال الجوية.

وتتزامن مباراة الكلاسيكو مع حفل الكرة الذهبية 2025 مساء اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

موعد حفل الكرة الذهبية

ينطلق حفل الكرة الذهبية في الساعة 9:00 من مساء اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر، بتوقيت القاهرة.

ويذاع حفل الكرة الذهبية 2025 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس التليفزيونية.

ويتواجد كل من أشرف حكيمي، ونونو مينديز، وخفيشا كفاراتسخيليا وفابيان رويز، في قائمة الـ30 لاعبين الذين يتنافسون على الكرة الذهبية هذا العام.

لاعبو باريس سان جيرمان يغيبون عن حفل الكرة الذهبية

ولن يتمكن الرباعي من حضور حفل الكرة الذهبية اليوم، وذلك بسبب تواجدهم في قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا.

فيما يتواجد الثنائي عثمان ديمبيلي وديزيري دوي، في القائمة أيضًا لكن من الممكن أن يحضر الحفل؛ إذ أنهما سيغيبان عن مباراة باريس سان جيرمان أمام مارسيليا بسبب الإصابة.