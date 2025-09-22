أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره فريق مارسيليا، في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

مباراة أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان، تنطلق بحلول التاسعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب فيلودروم، لختام الجولة الخامسة من الليج 1.

باريس سان جيرمان يحتل المركز الأول لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بالعلامة الكاملة 12 نقطة، بينما يتواجد مارسيليا بالمرتبة الثامنة بـ6 نقاط فقط.

تشكيل باريس سان جيرمان

ويأتي تشكيل باريس سان جيرمان ضد مارسيليا، على النحو الآتي:

حارس المرمى: لوكاس شوفالييه.

خط الدفاع: إليا زبارني، ماركينيوس،ويليان باتشو.

خط الوسط: أشرف حكيمي، وارن زائير إيمري، فيتينيا، فابيان رويز، نونو مينديز.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، جونسالو راموس.

بينما يجلس على دكة بدلاء باريس: لوكاس بيرالدو، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، سيني مايولو، ماتفي سافونوف، إبراهيم مباي، ريناتو مارين ونوهام كامارا.

ويفتقد باريس سان جيرمان لخدمات مجموعة من اللاعبين بسبب الإصابة، يأتي على رأسهم الثنائي عثمان ديمبيلي وديزيريه دوي.