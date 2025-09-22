المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تشكيل مارسيليا.. أوباميانج بديلًا.. وجرينوود في الهجوم ضد باريس

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:30 م 22/09/2025
مارسيليا

لاعبو فريق مارسيليا

أعلن روبيرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق مارسيليا، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره فريق باريس سان جيرمان، في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

مباراة أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان، تنطلق بحلول التاسعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب فيلودروم، لختام الجولة الخامسة من الليج 1.

مارسيليا يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد باريس سان جيرمان على قمة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة.

تشكيل مارسيليا

ويضم تشكيل مارسيليا الأساسي لقمة باريس سان جيرمان كل من:

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي.

خط الدفاع: بنجامين بافارد، ليوناردو بيلاردي، نايف أكرد.

خط الوسط: تيموثي ويا، مات أورايلي، بيير هويبرج، إيمرسون.

خط الهجوم: ماسون جرينوود، باربوسا، أمين جويري.

ويتواجد على دكة بدلاء مارسيليا: سي جاي إجان، أنجيل جوميز، جيفري دي لانج، آرثر فيرميرين، بلال نذير، فاكوندو ميدينا، روبينيو فاز، مايكل موريلو وأوباميانج.

وكانت مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان، تم تأجيلها لتقام اليوم بدلًا من مساء أمس الأحد، بسبب ظروف مناخية، لتتزامن مع حفل الكرة الذهبية.

مارسيليا باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
