أعلن روبيرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق مارسيليا، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره فريق باريس سان جيرمان، في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

مباراة أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان، تنطلق بحلول التاسعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب فيلودروم، لختام الجولة الخامسة من الليج 1.

مارسيليا يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد باريس سان جيرمان على قمة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة.

تشكيل مارسيليا

ويضم تشكيل مارسيليا الأساسي لقمة باريس سان جيرمان كل من:

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي.

خط الدفاع: بنجامين بافارد، ليوناردو بيلاردي، نايف أكرد.

خط الوسط: تيموثي ويا، مات أورايلي، بيير هويبرج، إيمرسون.

خط الهجوم: ماسون جرينوود، باربوسا، أمين جويري.

ويتواجد على دكة بدلاء مارسيليا: سي جاي إجان، أنجيل جوميز، جيفري دي لانج، آرثر فيرميرين، بلال نذير، فاكوندو ميدينا، روبينيو فاز، مايكل موريلو وأوباميانج.

وكانت مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان، تم تأجيلها لتقام اليوم بدلًا من مساء أمس الأحد، بسبب ظروف مناخية، لتتزامن مع حفل الكرة الذهبية.