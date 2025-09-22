عادل نادي باريس سان جيرمان رقمًا قياسيًا بشأن عدد اللاعبين الممثلين له في ترتيب أفضل 10 لاعبين في جائزة الكرة الذهبية 2025.

ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025 في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، هذا المساء.

رقم قياسي لباريس سان جيرمان في الكرة الذهبية

أعلنت مجلة فرانس فوتبول، المراكز من 11 إلى 30 في ترتيب الكرة الذهبية عن أفضل لاعب بالعالم 2025.

ومع تبقي 10 لاعبين فقط، دون تحديد مراكزهم، أصبح لدى باريس سان جيرمان رقم قياسي بشأن عدد اللاعبين الممثلين له في قائمة أفضل عشرة.

وتضم قائمة أفضل 10 لاعبين في ترتيب الكرة الذهبية 2025، خماسي ارتدى قميص باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، هم عثمان ديمبيلي، أشرف حكيمي، نونو مينديز، فيتينيا وجيانلويجي دوناروما، علمًا بأن الأخير انتقل إلى مانشستر سيتي في الصيف.

وكان بايرن ميونخ امتلك 5 لاعبين أيضًا في قائمة أفضل 10 لاعبين في ترتيب الكرة الذهبية 2014، لكن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو من حصد الجائزة متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان فاز بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي مع المدرب لويس إنريكي قبل أن يتوج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، إلى جانب وصوله لنهائي كأس العالم للأندية 2025.