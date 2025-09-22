حصل الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على جائزة أفضل مدرب لعام 2025، على هامش حفل الكرة الذهبية.

حفل الكرة الذهبية لتوزيع جوائز الأفضل في العام، يقدم من مجلة فرانس فوتبول، حيث يقام على مسرح شاتليه في باريس، عاصمة فرنسا.

إنريكي مدرب العام

الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، هو الذي أعلن عن حصول لويس إنريكي، على جائزة مدرب العام.

ولم يتمكن لويس إنريكي من حضور حفل الكرة الذهبية، لارتباطه بمباراة مع باريس ضد مارسيليا تقام الآن.

القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة "يوهان كرويف" أفضل مدرب في العالم 2025، ضمت لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)، هانسي فليك (برشلونة)، أنطونيو كونتي (نابولي)، إنزو ماريسكا (تشيلسي) وأرني سلوت (ليفربول).

وكان لويس إنريكي قاد باريس سان جيرمان للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد اكتساح إنتر ميلان في النهائي (5-0)، بالإضافة إلى الثنائية الدوري الفرنسي والكأس، بالإضافة لاحتلال وصافة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام تشيلسي.

وكانت جائزة مدرب العام سيدات، ذهبت إلى الهولندية سارينا ويجمان، مدربة منتخب إنجلترا، التي قادته للفوز بلقب اليورو 2025، وتوجت هي باللقب للمرة الثالثة في مسيرتها.