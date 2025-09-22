المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

1 0
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

0 0
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

0 0
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الكرة الذهبية 2025.. إنريكي يحصد جائزة يوهان كرويف لمدرب العام

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:31 م 22/09/2025
إنريكي

لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان

حصل الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على جائزة أفضل مدرب لعام 2025، على هامش حفل الكرة الذهبية.

حفل الكرة الذهبية لتوزيع جوائز الأفضل في العام، يقدم من مجلة فرانس فوتبول، حيث يقام على مسرح شاتليه في باريس، عاصمة فرنسا.

إنريكي مدرب العام

الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، هو الذي أعلن عن حصول لويس إنريكي، على جائزة مدرب العام.

ولم يتمكن لويس إنريكي من حضور حفل الكرة الذهبية، لارتباطه بمباراة مع باريس ضد مارسيليا تقام الآن.

القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة "يوهان كرويف" أفضل مدرب في العالم 2025، ضمت لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)، هانسي فليك (برشلونة)، أنطونيو كونتي (نابولي)، إنزو ماريسكا (تشيلسي) وأرني سلوت (ليفربول).

وكان لويس إنريكي قاد باريس سان جيرمان للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد اكتساح إنتر ميلان في النهائي (5-0)، بالإضافة إلى الثنائية الدوري الفرنسي والكأس، بالإضافة لاحتلال وصافة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام تشيلسي.

وكانت جائزة مدرب العام سيدات، ذهبت إلى الهولندية سارينا ويجمان، مدربة منتخب إنجلترا، التي قادته للفوز بلقب اليورو 2025، وتوجت هي باللقب للمرة الثالثة في مسيرتها.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الكرة الذهبية لويس إنريكي جائزة يوهان كرويف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg