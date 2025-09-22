المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إنريكي: من الرائع الفوز بجائزة فردية.. وأشكر الجميع في باريس بعد موسم رائع

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:48 م 22/09/2025
لويس إنريكي

لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان

أعرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن سعادته بالحصول على جائزة مدرب العام، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

لويس إنريكي حصل على جائزة مدرب العام في حفل الكرة الذهبية 2025، بعد منافسة مع هانسي فليك و3 أخرين.. طالع التفاصيل من هنا

تصريحات إنريكي

وقال إنريكي في فيديو مسجل ظهر خلاله على هامش حفل الكرة الذهبية: "هذا الوقت لي لأشكر العديد من الأشخاص".

أضاف: "في البداية أشكر عائلتي، هذه لحظة استثنائية لهم، ثم أريد أن أشكر الجميع في باريس سان جيرمان، اللاعبين بعد موسم الرائع".

واصل: "أريد أيضًا شكر أشخاص مميزين للغاية، رئيس النادي ناصر الخليفي، هو دائمًا يمنح الفريق ما يحتاجه".

اختتم إنريكي تصريحاته: "في النهاية، رسالة قصيرة لكل اللاعبين هنا اليوم، إنه من الرائع الفوز بجائزة فردية، لك ولعائلتك، لكنني أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية، هو الاعتراف من الجماهير ومن يحبون كرة القدم، التهاني لكل اللاعبين".

ولم يتمكن إنريكي من حضور حفل الكرة الذهبية، لارتباطه بمباراة بين باريس سان جيرمان ومارسيليا، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الكرة الذهبية لويس إنريكي جائزة يوهان كرويف

