أعرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن سعادته بالحصول على جائزة مدرب العام، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

تصريحات إنريكي

وقال إنريكي في فيديو مسجل ظهر خلاله على هامش حفل الكرة الذهبية: "هذا الوقت لي لأشكر العديد من الأشخاص".

أضاف: "في البداية أشكر عائلتي، هذه لحظة استثنائية لهم، ثم أريد أن أشكر الجميع في باريس سان جيرمان، اللاعبين بعد موسم الرائع".

واصل: "أريد أيضًا شكر أشخاص مميزين للغاية، رئيس النادي ناصر الخليفي، هو دائمًا يمنح الفريق ما يحتاجه".

اختتم إنريكي تصريحاته: "في النهاية، رسالة قصيرة لكل اللاعبين هنا اليوم، إنه من الرائع الفوز بجائزة فردية، لك ولعائلتك، لكنني أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية، هو الاعتراف من الجماهير ومن يحبون كرة القدم، التهاني لكل اللاعبين".

ولم يتمكن إنريكي من حضور حفل الكرة الذهبية، لارتباطه بمباراة بين باريس سان جيرمان ومارسيليا، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.