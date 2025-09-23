المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ديمبيلي عن الكرة الذهبية: لم تكن ضمن أهدافي.. والفضل يعود لباريس سان جيرمان

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:23 ص 23/09/2025
ديمبيلي

ديمبيلي متأثرا أثناء استلام الكرة الذهبية 2025

ظهر اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي متأثرًا في الكلمة التي ألقاها بعد حصوله على الكرة الذهبية 2025 عن أفضل لاعب في العالم، موجهًا الشكر إلى نادي باريس سان جيرمان بما في ذلك الرئيس والمدرب واللاعبين.

وفاز ديمبيلي بالكرة الذهبية 2025 متفوقًا على الوصيف لامين يامال، فيما حل فيتينيا ثالثًا ومحمد صلاح رابعًا.

تصريحات ديمبيلي بعد الفوز بالكرة الذهبية 2025

وقال ديمبيلي بعد تسلمه جائزة الكرة الذهبية 2025، على مسرح شاتليه: "إنها لحظة استثنائية.. لا أعرف كيف أصف ما يحدث الآن، كان موسمًا تاريخيًا لي ولباريس سان جيرمان".

وأضاف: "فخور بكل ما حققته في مسيرتي، لكن الفوز بالكرة الذهبية 2025، وأن يقدمها لي رونالدينيو أمر استثنائي".

وواصل اللاعب الفرنسي: "أشكر باريس سان جيرمان الذي أصر على ضمي.. أريد أن أشكر أيضًا ناصر الخليفي، هو بمثابة والدي، ونحن جميعًا عائلة واحدة".

وأكمل صاحب الـ28 عامًا: "أريد أن أشكر أيضًا زملائي اللاعبين.. فزنا معًا بالألقاب الجماعية، والفضل في فوزي بالكرة الذهبية يعود إلى الفريق بأكمله، وليس أنا لوحدي".

وتابع: "أريد أن أشكر أيضًا لويس إنريكي، الذي ساندني، هو كذلك بمثابة والد لي".

ثم استفاض: "الكرة الذهبية لم تكن ضمن أهدافي، لكن الفوز بها أمر استثنائي.. عملت من أجل الفريق فقط، من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وأن أنهي الموسم بجائزة فردية، فهذا أمر رائع جدًا، وأنا سعيد بذلك".

قبل أن يختتم: "أريد أن أشكر أيضًا ديديه ديشامب، وأتمنى أن يفوز منتخب فرنسا بكأس العالم في سنته الأخيرة معنا".

