أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غياب البرازيلي ماركينيوس مدافع الفريق لعدة إساببع؛ بسبب الإصابة.

إصابة جديدة في صفوف باريس سان جيرمان

وكشف نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي، عن إصابة ماركينيوس في العضلة الأمامية للقدم اليسرى، وسيظل يتلقى العلاج خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبذلك تأكد غياب المدافع البرازيلي عن مباراة باريس سان جيرمان أمام أوكسير في الدوري الفرنسي، ثم برشلونة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

بينما يخوض الثلاثي جواو نيفيز، وعثمان ديمبيلي، وديزيري دوي، عملية التأهيل للعودة من الإصابة.

وكان باريس سان جيرمان، قد خسر أمام مارسيليا في مباراة الكلاسيكو يوم الاثنين الماضي في الدوري الفرنسي.

ويملك باريس سان جيرمان 12 نقطة في المركز الثاني، بالتساوي مع موناكو وستراسبورج في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام أوكسير، غدًا السبت في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وكان عثمان ديمبيلي قد توج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، بينما حصد لويس إنريكي كأفضل مدرب.