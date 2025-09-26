المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن غياب ماركينيوس لعدة أسابيع

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:50 م 26/09/2025
ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان

ماركينينوس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غياب البرازيلي ماركينيوس مدافع الفريق لعدة إساببع؛ بسبب الإصابة.

إصابة جديدة في صفوف باريس سان جيرمان

وكشف نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي، عن إصابة ماركينيوس في العضلة الأمامية للقدم اليسرى، وسيظل يتلقى العلاج خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبذلك تأكد غياب المدافع البرازيلي عن مباراة باريس سان جيرمان أمام أوكسير في الدوري الفرنسي، ثم برشلونة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

بينما يخوض الثلاثي جواو نيفيز، وعثمان ديمبيلي، وديزيري دوي، عملية التأهيل للعودة من الإصابة.

وكان باريس سان جيرمان، قد خسر أمام مارسيليا في مباراة الكلاسيكو يوم الاثنين الماضي في الدوري الفرنسي.

ويملك باريس سان جيرمان 12 نقطة في المركز الثاني، بالتساوي مع موناكو وستراسبورج في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام أوكسير، غدًا السبت في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وكان عثمان ديمبيلي قد توج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، بينما حصد لويس إنريكي كأفضل مدرب.

 

 

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان ماركينيوس

