لأول مرة.. الكويت تستضيف كأس السوبر الفرنسي

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن الكويت ستستضيف مباراة كأس الأبطال (كأس السوبر الفرنسي)، يوم الخميس الموافق 8 يناير المقبل.

وبالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ستقام مباراة كأس الأبطال التي ستجمع بين باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي وحامل لقب كأس فرنسا، وأولمبيك مارسيليا، وصيف الدوري، على ستاد جابر الأحمد الدولي في مدينة الكويت.

وسيلتقي الغريمان التقليديان باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا في "كلاسيكو جديد" ضمن كأس الأبطال الفرنسي للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، وذلك بعد مواجهتيهما السابقتين في نسختي 2010 و2020.

وأُعيد افتتاح ستاد جابر الأحمد الدولي في عام 2015، وتبلغ سعته 58 ألف مقعد، ويعد من أبرز الملاعب في المنطقة.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الكويت مباراة كأس الأبطال، علما بأن الكويت استضافت كأس الخليج العربي في 2017 و2024.