بعد إصابة ماركينيوس.. مخاوف جديدة في باريس سان جيرمان

تتواصل متاعب باريس سان جيرمان على صعيد الإصابات، إذ تلقى النادي الباريسي ضربة قوية جديدة بغياب قائده ماركينيوس، تزامنًا مع مخاوف طبية تحيط بلاعب خط الوسط الإسباني فابيان رويز.

ماركينيوس يغيب لأسابيع

أكدت تقارير صحفية أن المدافع البرازيلي ماركينيوس سيبتعد عن الملاعب لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في العضلة الرباعية.

اللاعب خضع لفحوصات طبية أكدت حاجته إلى فترة علاج وتأهيل، ليشكل غيابه أزمة إضافية للمدرب لويس إنريكي الذي يعتمد عليه كأحد ركائز خط الدفاع.

غياب القائد ينضم إلى لائحة طويلة من الإصابات التي تضرب الفريق، ما يضع الجهاز الفني تحت ضغط كبير في الفترة المقبلة.

قائمة متزايدة من المصابين

إصابة ماركينيوس جاءت لتزيد من معاناة باريس سان جيرمان، الذي يفتقد بالفعل خدمات كل من عثمان ديمبيلي، وديزيريه دويه، والبرتغالي جواو نيفيس.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الفرنسي اضغط هنا