أكد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه لا يشعر بالقلق بشأن قائمة إصابات فريقه المتزايدة، والتي انضم لها المدافع البرازيلي ماركينيوس.

وسجل ماركينيوس هدفا في مرماه خلال الخسارة أمام الغريم مارسيليا 0-1 يوم الإثنين الماضي، ورغم استكماله المباراة، فإن المدافع البرازيلي اشتكى من شعور بآلام عقب المواجهة.

وأعلن باريس سان جيرمان، مساء الجمعة، عن تعرض ماركينيوس لإصابة في الفخذ الأيسر، ومن المقرر استبعاده حتى فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي قبل مباراة الفريق ضد أوكسير يوم السبت في الدوري الفرنسي: "علينا أن نتكيف، لست قلقا، فهذه هي كرة القدم في المستويات العالية، كرة القدم، رياضة تعد الإصابات فيها أمرا طبيعيا، لأنها رياضة التحامات".

وأضاف: "لست قلقا على الإطلاق، وهذه هي العقلية التي أريد أن أنقلها للاعبين والجماهير، هناك العديد من اللاعبين المميزين في النادي، كل شيء يخضع لتخطيط من قبل النادي، هذه هي الحياة، أنه أمر طبيعي".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "خلال الهجمة الأخيرة من مباراة مارسيليا، أخبرنا ماركينيوس بأنه يشعر بألم بسيط، ولهذا السبب لا نريد المخاطرة".