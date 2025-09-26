المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إنريكي مدرب باريس سان جيرمان: لست قلقا بشأن إصابة ماركينيوس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:36 م 26/09/2025
إنريكي وماركينيوس

إنريكي وماركينيوس

أكد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه لا يشعر بالقلق بشأن قائمة إصابات فريقه المتزايدة، والتي انضم لها المدافع البرازيلي ماركينيوس.

وسجل ماركينيوس هدفا في مرماه خلال الخسارة أمام الغريم مارسيليا 0-1 يوم الإثنين الماضي، ورغم استكماله المباراة، فإن المدافع البرازيلي اشتكى من شعور بآلام عقب المواجهة.

وأعلن باريس سان جيرمان، مساء الجمعة، عن تعرض ماركينيوس لإصابة في الفخذ الأيسر، ومن المقرر استبعاده حتى فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي قبل مباراة الفريق ضد أوكسير يوم السبت في الدوري الفرنسي: "علينا أن نتكيف، لست قلقا، فهذه هي كرة القدم في المستويات العالية، كرة القدم، رياضة تعد الإصابات فيها أمرا طبيعيا، لأنها رياضة التحامات".

وأضاف: "لست قلقا على الإطلاق، وهذه هي العقلية التي أريد أن أنقلها للاعبين والجماهير، هناك العديد من اللاعبين المميزين في النادي، كل شيء يخضع لتخطيط من قبل النادي، هذه هي الحياة، أنه أمر طبيعي".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "خلال الهجمة الأخيرة من مباراة مارسيليا، أخبرنا ماركينيوس بأنه يشعر بألم بسيط، ولهذا السبب لا نريد المخاطرة".

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ماركينيوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg