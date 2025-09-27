يتواجد المحترف الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت، على مقاعد البدلاء في مواجهة فريقه أمام تولوز، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

ويُعد هذا الظهور الأول لمصطفى محمد على دكة البدلاء هذا الموسم، بعدما شارك أساسيًا في جميع الجولات السابقة.

وكان صاحب الـ27 عامًا قد شارك في مباريات نانت أمام كل من باريس سان جيرمان، ستراسبورغ، أوكسير، نيس، وستاد رين.

وتمكّن مصطفى محمد من تسجيل هدف واحد حتى الآن في الدوري الفرنسي، وكان في شباك أوكسير خلال الجولة الثالثة.

ويحتل فريق نانت حاليًا المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز واحد، وتعادل واحد، مقابل ثلاث هزائم.