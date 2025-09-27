المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للمرة الأولى.. مصطفى محمد بديلاً في لقاء نانت وتولوز بالدوري الفرنسي

محمد همام

كتب - محمد همام

07:32 م 27/09/2025
مصطفى محمد

مصطفى محمد

يتواجد المحترف الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت، على مقاعد البدلاء في مواجهة فريقه أمام تولوز، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

ويُعد هذا الظهور الأول لمصطفى محمد على دكة البدلاء هذا الموسم، بعدما شارك أساسيًا في جميع الجولات السابقة.

وكان صاحب الـ27 عامًا قد شارك في مباريات نانت أمام كل من باريس سان جيرمان، ستراسبورغ، أوكسير، نيس، وستاد رين.

وتمكّن مصطفى محمد من تسجيل هدف واحد حتى الآن في الدوري الفرنسي، وكان في شباك أوكسير خلال الجولة الثالثة.

ويحتل فريق نانت حاليًا المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز واحد، وتعادل واحد، مقابل ثلاث هزائم.

نانت الدوري الفرنسي تولوز مصطفى محمد

