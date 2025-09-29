اقتنص فريق لانس نقطة ثمينة بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه رين، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد ضمن ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاءت المباراة صعبة على لانس منذ الدقيقة الأولى بعد طرد لاعبه جوناثان جراديت، ما أجبر الفريق على اللعب بعشرة لاعبين طوال الوقت.

ورغم التفوق العددي، فشل رين في استغلال عاملي الأرض والجمهور لإحراز هدف، لتنتهي المواجهة بتقاسم النقاط بين الفريقين.

ويُعد هذا التعادل الأول للانس في الموسم الحالي بعد ثلاثة انتصارات وهزيمتين، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع، متأخرًا بفارق الأهداف عن ليل صاحب المركز السادس.

في المقابل، واصل رين نتائجه المتذبذبة مكتفيًا بالنقطة التاسعة هذا الموسم، ليحتل المركز الثامن بواقع فوزين وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة.