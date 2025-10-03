المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
باريس إف سي يتفوق على لوريان بثنائية في الدوري الفرنسي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:56 م 03/10/2025
نادي باريس

نادي باريس يهزم لوريان

حقق باريس إف سي فوزًا مهمًا على ضيفه لوريان بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

كبال يفتتح التسجيل لباريس إف سي وكراسو يعزز التقدم

وسجل الفريق الباريسي هدفه الأول عبر إيلان كبال في الدقيقة 25، قبل أن يعزز جان فيليب كراسو النتيجة بهدف ثانٍ سريع في الدقيقة 30، ليحسم اللقاء مبكرًا.

بهذا الانتصار رفع باريس إف سي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، ليواصل تضييق الخناق على فرق المقدمة، حيث يفصله خمس نقاط فقط عن المتصدر باريس سان جيرمان وليون الوصيف، ونقطتان عن المربع الذهبي.

في المقابل، توقف رصيد لوريان عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الفرنسي اضغط هنا

