أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، استضافة دولة الكويت لمباراة كأس السوبر الفرنسي بين فريقي باريس سان جيرمان ومارسيليا.

وأكد الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن توقيع عقد اتفاق مع رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين، بإستضافة الكويت لمباراة كأس السوبر الفرنسي.

وتقام مباراة كأس السوبر الفرنسي يوم 8 يناير المقبل والتي ستجمع بين فريقي باريس سان جيرمان ومارسيليا، على ستاد جابر الأحمد الدولي.

وأشار بيان الاتحاد الكويتي، إلى أنه سيتم عقد مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء المقبل، لتوقيع العقد مع الرابطة الفرنسية.

ويعتبر باريس سان جيرمان هو حامل لقب كأس السوبر الفرنسي في العام الماضي، بعدما انتصر على موناكو في المباراة النهائية بنتيجة (1-0) والتي أقيمت في قطر.