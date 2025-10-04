المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

رسميًا.. الكويت تستضيف مباراة كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:34 م 04/10/2025
باريس سان جيرمان ومارسيليا

باريس سان جيرمان ومارسيليا

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، استضافة دولة الكويت لمباراة كأس السوبر الفرنسي بين فريقي باريس سان جيرمان ومارسيليا.

وأكد الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن توقيع عقد اتفاق مع رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين، بإستضافة الكويت لمباراة كأس السوبر الفرنسي.

وتقام مباراة كأس السوبر الفرنسي يوم 8 يناير المقبل والتي ستجمع بين فريقي باريس سان جيرمان ومارسيليا، على ستاد جابر الأحمد الدولي.

وأشار بيان الاتحاد الكويتي، إلى أنه سيتم عقد مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء المقبل، لتوقيع العقد مع الرابطة الفرنسية.

ويعتبر باريس سان جيرمان هو حامل لقب كأس السوبر الفرنسي في العام الماضي، بعدما انتصر على موناكو في المباراة النهائية بنتيجة (1-0) والتي أقيمت في قطر.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
الكويت مارسيليا باريس سان جيرمان كأس السوبر الفرنسي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

