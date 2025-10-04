أشاد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بعقلية فريقه في ظل المعاناة من كثرة الغيابات وذلك قبل مواجهة ليل بالدوري الفرنسي.

وفاز باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا على برشلونة الأسبوع الماضي رغم غياب نجومه عثمان ديمبلي وجواو نيفيز وديزيري دويه وماركينيوس وخفيتشا كفاراتسخيليا، وفابيان رويز بسبب إصابات مختلفة.

وانتصر الفريق الباريسي في 8 من أصل تسع مباريات منذ بداية الموسم الجاري، وتلقى خسارة واحدة أمام مارسيليا، الشهر الماضي.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم السبت قبل مواجهة ليل: "أعتقد أنه بإمكاننا تقديم أداء أفضل، ولكن أرى أن مستوانا مميز للغاية".

وأضاف: "قد يؤدي المنافس بشكل أفضل منا، ولكن لدينا العقلية التي تجعلنا جاهزين في كل أوقات المباراة، إنها ميزة صعبة للغاية".

وأكمل: "ما حققناه صعب للغاية، لقد نجحنا في قلب النتيجة لصالحنا في العديد من المباريات، عقليتنا هي عدم الاستسلام من أول لآخر دقيقة".

وتابع: "جاهزون لقهر الصعوبات، وهذا رائع".

وعن مواجهة ليل، أكد إنريكي، قائلًا: "يمكنني القول إنهم فريق قوي للغاية، وأعرفهم جيدا، ولكن نستعد له مثل الاستعداد لأي مباراة، ندرك جيدا مدى صعوبة الأجواء ملعب ليل، ولكن لا مجال للأعذار".