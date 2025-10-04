المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

إنريكي: جاهزون لقهر الصعوبات.. وعقلية باريس لا تعرف الاستسلام

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:19 م 04/10/2025
إنريكي وماركينيوس

لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان

أشاد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بعقلية فريقه في ظل المعاناة من كثرة الغيابات وذلك قبل مواجهة ليل بالدوري الفرنسي.

وفاز باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا على برشلونة الأسبوع الماضي رغم غياب نجومه عثمان ديمبلي وجواو نيفيز وديزيري دويه وماركينيوس وخفيتشا كفاراتسخيليا، وفابيان رويز بسبب إصابات مختلفة.

وانتصر الفريق الباريسي في 8 من أصل تسع مباريات منذ بداية الموسم الجاري، وتلقى خسارة واحدة أمام مارسيليا، الشهر الماضي.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم السبت قبل مواجهة ليل: "أعتقد أنه بإمكاننا تقديم أداء أفضل، ولكن أرى أن مستوانا مميز للغاية".

وأضاف: "قد يؤدي المنافس بشكل أفضل منا، ولكن لدينا العقلية التي تجعلنا جاهزين في كل أوقات المباراة، إنها ميزة صعبة للغاية".

وأكمل: "ما حققناه صعب للغاية، لقد نجحنا في قلب النتيجة لصالحنا في العديد من المباريات، عقليتنا هي عدم الاستسلام من أول لآخر دقيقة".

وتابع: "جاهزون لقهر الصعوبات، وهذا رائع".

وعن مواجهة ليل، أكد إنريكي، قائلًا: "يمكنني القول إنهم فريق قوي للغاية، وأعرفهم جيدا، ولكن نستعد له مثل الاستعداد لأي مباراة، ندرك جيدا مدى صعوبة الأجواء ملعب ليل، ولكن لا مجال للأعذار".

 

