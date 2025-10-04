المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 0
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 2
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الفرنسي.. نانت 0-0 بريست.. انطلقت المباراة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:56 م 04/10/2025
مصطفى محمد

نانت يواجه بريست

يحل فريق نانت ضيفًا على بريست مساء اليوم السبت، على ملعب فرانسيس لو بلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحسين وضعيتهما في جدول الترتيب.

ويشارك المهاجم المصري مصطفى محمد أساسيًا في تشكيل نانت خلال اللقاء، بعدما غاب عن التشكيلة الأساسية في الجولة الماضية، على أمل استعادة تألقه الهجومي وزيادة رصيده التهديفي المتوقف عند هدف وحيد منذ بداية الموسم.

نانت يبحث عن العودة للطريق الصحيح

يعاني نانت من انطلاقة متعثرة هذا الموسم بعد أن جمع 5 نقاط فقط من 6 مباريات، ليحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب. وحقق الفريق فوزًا وحيدًا على أوكسير، وهي المباراة التي شهدت تسجيل مصطفى محمد هدفه الوحيد، بينما خسر أمام باريس سان جيرمان وستراسبورج ونيس، وتعادل مع رين وتولوز.

بريست يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور

من جانبه، يدخل بريست اللقاء محتلاً المركز العاشر برصيد 7 نقاط، بعدما حقق انتصارين وتعادلًا وتلقى ثلاث هزائم. وسجل الفريق 11 هدفًا واستقبل العدد نفسه، في مؤشر على قوة هجومه وضعف خط دفاعه، ما يجعل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

أحداث المباراة

1: صافرة انطلاق المباراة.

نانت الدوري الفرنسي مصطفى محمد نانت ضد بريست

