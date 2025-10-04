يحل فريق نانت ضيفًا على بريست مساء اليوم السبت، على ملعب فرانسيس لو بلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحسين وضعيتهما في جدول الترتيب.

ويشارك المهاجم المصري مصطفى محمد أساسيًا في تشكيل نانت خلال اللقاء، بعدما غاب عن التشكيلة الأساسية في الجولة الماضية، على أمل استعادة تألقه الهجومي وزيادة رصيده التهديفي المتوقف عند هدف وحيد منذ بداية الموسم.

نانت يبحث عن العودة للطريق الصحيح

يعاني نانت من انطلاقة متعثرة هذا الموسم بعد أن جمع 5 نقاط فقط من 6 مباريات، ليحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب. وحقق الفريق فوزًا وحيدًا على أوكسير، وهي المباراة التي شهدت تسجيل مصطفى محمد هدفه الوحيد، بينما خسر أمام باريس سان جيرمان وستراسبورج ونيس، وتعادل مع رين وتولوز.

بريست يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور

من جانبه، يدخل بريست اللقاء محتلاً المركز العاشر برصيد 7 نقاط، بعدما حقق انتصارين وتعادلًا وتلقى ثلاث هزائم. وسجل الفريق 11 هدفًا واستقبل العدد نفسه، في مؤشر على قوة هجومه وضعف خط دفاعه، ما يجعل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

أحداث المباراة

1: صافرة انطلاق المباراة.

15: مرور ربع ساعة ولا يزال التعادل السلبي قائمًا بين الفريقين.

30: مرور نصف ساعة ولا يزال التعادل السلبي قائمًا بين الفريقين.

45: انتهاء الشوط الأول.

46: انطلاق الشوط الثاني.

60: مرور ساعة ولا يزال التعادل السلبي قائمًا بين الفريقين.