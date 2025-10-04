المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

2 3
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 1
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 3
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

مارسيليا يعتلي صدارة الدوري الفرنسي بثلاثية نظيفة في شباك ميتز

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:51 م 04/10/2025
مارسيليا

مارسيليا يتفوق على ميتز

واصل أولمبيك مارسيليا عروضه القوية هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه ميتز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

وجاءت أهداف مارسيليا جميعها في الشوط الثاني، حيث افتتح إيجور باربوزا التسجيل في الدقيقة 51، وأضاف مات أورايلي الهدف الثاني في الدقيقة 69.

قبل أن يختتم أمين جويري الثلاثية في الدقيقة 76، ليحسم الفريق اللقاء بثبات ويعتلي قمة الدوري الفرنسي.

ثلاثية مارسيليا تحسم القمة مؤقتًا

ورفع مارسيليا رصيده إلى 15 نقطة ليتصدر جدول الترتيب مؤقتًا بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان حامل اللقب، وأولمبيك ليون، اللذين يخوضان مباراتيهما غدًا ضمن نفس الجولة.

حيث يستضيف ليون نظيره تولوز، بينما يواجه سان جيرمان اختبارًا صعبًا خارج الديار أمام ليل.

ميتز يواصل السقوط في قاع الترتيب

وعلى الجانب الآخر، واصل ميتز نتائجه السلبية هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند نقطتين فقط في المركز الثامن عشر (الأخير)، بعد تلقيه الخسارة الخامسة منذ بداية الموسم.

للاطلاع على جدول ترتيب الدروي الفرنسي اضغط هنا

مباراة مارسيليا القادمة
الدوري الفرنسي أولمبيك مارسيليا ميتز أولمبيك مارسيليا ضد ميتز

