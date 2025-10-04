واصل أولمبيك مارسيليا عروضه القوية هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه ميتز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

وجاءت أهداف مارسيليا جميعها في الشوط الثاني، حيث افتتح إيجور باربوزا التسجيل في الدقيقة 51، وأضاف مات أورايلي الهدف الثاني في الدقيقة 69.

قبل أن يختتم أمين جويري الثلاثية في الدقيقة 76، ليحسم الفريق اللقاء بثبات ويعتلي قمة الدوري الفرنسي.

ثلاثية مارسيليا تحسم القمة مؤقتًا

ورفع مارسيليا رصيده إلى 15 نقطة ليتصدر جدول الترتيب مؤقتًا بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان حامل اللقب، وأولمبيك ليون، اللذين يخوضان مباراتيهما غدًا ضمن نفس الجولة.

حيث يستضيف ليون نظيره تولوز، بينما يواجه سان جيرمان اختبارًا صعبًا خارج الديار أمام ليل.

ميتز يواصل السقوط في قاع الترتيب

وعلى الجانب الآخر، واصل ميتز نتائجه السلبية هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند نقطتين فقط في المركز الثامن عشر (الأخير)، بعد تلقيه الخسارة الخامسة منذ بداية الموسم.

للاطلاع على جدول ترتيب الدروي الفرنسي اضغط هنا