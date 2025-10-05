المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

2 1
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لاعب وحيد من باريس سان جيرمان بين المرشحين لجائزة الأفضل بالدوري الفرنسي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:42 م 05/10/2025
باريس

باريس سان جيرمان

يظهر لاعب واحد من صفوف باريس سان جيرمان ضمن قائمة المرشحين لحصد جائزة الأفضل في منافسات الدوري الفرنسي 2025-2026 لشهر سبتمبر.

ويملك باريس سان جيرمان 15 نقطة من 6 مباريات في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعد أن فاز في 5 مناسبات وخسر مرة وحيدة على يد الغريم أولمبيك مارسيليا.

المرشحون لجائزة الأفضل في الدوري الفرنسي

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي خلال الشهر الماضي، ما يتضمن 3 أسماء.

ويتنافس اللاعب البرتغالي فيتينيا من باريس سان جيرمان مع ثنائي فرنسي، هما فلوريان توفان من لانس ورومان ديل كاستيو من بريست.

وقدم كاستيو أداءً مميزًا مع ستاد بريست في شهر سبتمبر، إذ تمكن من المساهمة بـ5 أهداف في منافسات الدوري الفرنسي، بعد أن سجل ثلاثة وصنع اثنين.

واستطاع توفان أن يحرز هدفًا وحيدًا مع لانس، لكنه لعب دورًا قياديًا في تشكيل المدرب بيير سيج.

وتألق فيتينيا في تقديم الهدايا لزملائه في باريس سان جيرمان، بعدما صنع 3 أهداف في سبتمبر.

 

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
برينتفورد

برينتفورد

0 1
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

26

حتى الآن مانشستر سيتي الأكثر خطورة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
اشبيلية

اشبيلية

2 1
برشلونة

برشلونة

74

الحكم يشهر بطاقة صفراء للاعب إشبيلية عدنان يانوزاي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg