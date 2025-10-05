يظهر لاعب واحد من صفوف باريس سان جيرمان ضمن قائمة المرشحين لحصد جائزة الأفضل في منافسات الدوري الفرنسي 2025-2026 لشهر سبتمبر.

ويملك باريس سان جيرمان 15 نقطة من 6 مباريات في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعد أن فاز في 5 مناسبات وخسر مرة وحيدة على يد الغريم أولمبيك مارسيليا.

المرشحون لجائزة الأفضل في الدوري الفرنسي

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي خلال الشهر الماضي، ما يتضمن 3 أسماء.

ويتنافس اللاعب البرتغالي فيتينيا من باريس سان جيرمان مع ثنائي فرنسي، هما فلوريان توفان من لانس ورومان ديل كاستيو من بريست.

وقدم كاستيو أداءً مميزًا مع ستاد بريست في شهر سبتمبر، إذ تمكن من المساهمة بـ5 أهداف في منافسات الدوري الفرنسي، بعد أن سجل ثلاثة وصنع اثنين.

واستطاع توفان أن يحرز هدفًا وحيدًا مع لانس، لكنه لعب دورًا قياديًا في تشكيل المدرب بيير سيج.

وتألق فيتينيا في تقديم الهدايا لزملائه في باريس سان جيرمان، بعدما صنع 3 أهداف في سبتمبر.