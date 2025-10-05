المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

بثنائية في مرمى نيس.. فاتي يحافظ على تألقه مع موناكو

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:09 م 05/10/2025
أنسو فاتي

أنسو فاتي لاعب موناكو

يعيش الإسباني أنسو فاتي، لاعب موناكو، أسعد أيامه بعد أن ظهر جناح النادي الفرنسي بشكل مميز مع فريقه خلال الفترة الماضية، ليصبح النجم الأول في صفوف الأحمر والأبيض.

أنسو فاتي خطف الأضواء كعادته، خلال مباراة فريقه موناكو أمام نيس، حيث نجح الشاب في تسجيل هدفين، ليكمل سلسلة تألقه مع النادي الفرنسي.

ويواجه فريق موناكو نظيره نيس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، ويستضيف اللقاء ملعب لويس الثاني.

ثنائية فاتي

نجح أنسو فاتي في تسجيل الهدف الأول لصالح موناكو، في الدقيقة 45+5 من منافسات الدوري الفرنسي من ركلة جزاء حصل عليها فريقه، قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء.

عاد أنسو فاتي للتسجيل من جديد، إذ تمكن من هز الشباك في الدقيقة 56 معلنًا عن هدف التعادل لفريقه أمام نيس، ليعيد أصحاب الديار إلى المنافسة.

فاتي شارك خلال 4 مباريات رفقة موناكو في مختلف المسابقات، بواقع 161 دقيقة، بخلاف مواجهة نيس ونجح في تسجيل 4 أهداف.

كان قد حصل أنسو فاتي على جائزة أفضل لاعب في موناكو، عن شهر سبتمبر خلال أيام.

 

مباراة موناكو القادمة
موناكو الدوري الفرنسي نيس أنسو فاتي

