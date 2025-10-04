المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جدول ترتيب الدوري الفرنسي.. صدارة باريسية رغم التعثر ومارسيليا يقترب

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:58 ص 06/10/2025
مباراة باريس وليل

مباراة باريس وليل في الدوري الفرنسي

يشهد الدوري الفرنسي لكرة القدم، منافسة شرسة في الأسابيع الأولى من الموسم الجديد، بعدما تذوقت جميع الأندية مرارة الهزيمة، وأصبح الفارق 3 نقاط فقط بين المتصدر باريس سان جيرمان، ولانس صاحب المركز السادس. 

وسقط باريس في فخ التعادل مساء أمس، مع نظيره ليل، بهدف لكلا منهما، ليفرط في فرصة الحفاظ على فارق الـ 3 نقاط مع أقرب ملاحقيه مارسيليا وستراسبورج. 

مبابي يسقط باريس.. وليون يفرط في فرصة خطف الصدارة

وتقدم باريس بهدف من تسديدة رائعة عن طريق الظهير نونو مينديز، لكن اللاعب الصاعد إيثان مبابي، أدرك التعادل لصالح ليل بتسديدة أرضية في الوقت القاتل، خدعت الحارس لوكاس شوفالييه. 

وشهدت منافسات الجولة ذاتها، انتصار مارسيليا بسهولة على حساب ميتز، بثلاثية دون رد، بينما سحق فريق ستراسبورج نظيره أنجيه بخماسية نظيفة، ليقتربا من الصدارة. 

وفي المقابل فرط فريق ليون في فرصة الانفراد بالصدارة، بعد خسارته على يد تولوز، بنتيجة 2-1، رغم تقدمه بهدف نظيف حتى الدقائق الخمس الأخيرة.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتصدر رغم التعادل

وجاء جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد ختام منافسات الجولة السابعة، على النحو التالي:

1- باريس سان جيرمان: 15 نقطة

2- مارسيليا: 15 نقطة

3- ستراسبورج: 15 نقطة

4- ليون: 15 نقطة

5- موناكو: 13 نقطة

6- لانس: 13 نقطة

لمطالعة جدول الترتيب كاملًا اضغط هنا

مباراة ليون القادمة
مارسيليا باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

