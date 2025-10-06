المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقرير: موتا مرشح لخلافة هوتر في موناكو

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:24 م 06/10/2025
تياجو موتا

تياجو موتا

أشارت تقارير إلى أن أيام آدي هوتر في نادي موناكو، أصبحت معدودة بعد أن ظهر الفريق الفرنسي، بشكل غير متوقع خلال الموسم الجاري في مسابقتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وتولى هوتر المسؤولية الفنية في موناكو في صيف 2023، وخاض المدرب النمساوي مع الفريق الفرنسي 93 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

هوتر يقترب من الرحيل

ذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن نادي موناكو يفكر في إنهاء تعاقده مع آدي هوتر، المدير الفني للفريق، في ظل تراجع النتائج.

وأشار الموقع إلى أن اسم إدين تيرزيتش تم طرحه خلال اجتماع المسؤولين في نادي موناكو، لخلافة المدرب النمساوي هوتر.

وكشفت الصحيفة أن تياجو موتا يحظى باهتمام من إدارة موناكو لتولي مهمة خلافة هوتر، وهو ما ذكره الصحفي الإسباني ماتيو موريتو.

ويعد خيار تياجو موتا جيدًا بالنسبة لموناكو، في ظل أن المدرب غير مرتبط بأي عقد منذ إقالته من تدريب يوفنتوس.

سبق وأن خاض موتا تجارب في فرق جنوى، وسبيتسيا، وبولونيا.

موناكو الدوري الفرنسي تياجو موتا آدي هوتر

