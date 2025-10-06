تقرير: موتا مرشح لخلافة هوتر في موناكو

أشارت تقارير إلى أن أيام آدي هوتر في نادي موناكو، أصبحت معدودة بعد أن ظهر الفريق الفرنسي، بشكل غير متوقع خلال الموسم الجاري في مسابقتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وتولى هوتر المسؤولية الفنية في موناكو في صيف 2023، وخاض المدرب النمساوي مع الفريق الفرنسي 93 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

هوتر يقترب من الرحيل

ذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن نادي موناكو يفكر في إنهاء تعاقده مع آدي هوتر، المدير الفني للفريق، في ظل تراجع النتائج.

وأشار الموقع إلى أن اسم إدين تيرزيتش تم طرحه خلال اجتماع المسؤولين في نادي موناكو، لخلافة المدرب النمساوي هوتر.

وكشفت الصحيفة أن تياجو موتا يحظى باهتمام من إدارة موناكو لتولي مهمة خلافة هوتر، وهو ما ذكره الصحفي الإسباني ماتيو موريتو.

ويعد خيار تياجو موتا جيدًا بالنسبة لموناكو، في ظل أن المدرب غير مرتبط بأي عقد منذ إقالته من تدريب يوفنتوس.

سبق وأن خاض موتا تجارب في فرق جنوى، وسبيتسيا، وبولونيا.