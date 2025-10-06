انضم لاعب جديد، مساء اليوم الإثنين، إلى قائمة المصابين في نادي باريس سان جيرمان، بعد ساعات قليلة من إعلان إصابة برادلي باركولا.

واستبعد المنتخب الفرنسي الأول، برادلي باركولا، من المعسكر الذي يستعد فيه لخوض مباراتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بسبب إصابته في أوتار الفخذ اليمنى.

إصابة جديدة في باريس سان جيرمان

أعلن المنتخب الفرنسي الأولمبي عبر بيان رسمي، استبعاد سيني مايولو.

وكشف البيان الرسمي أن مايولو اضطر إلى الانسحاب من معسكر منتخب فرنسا الأولمبي بسبب إصابة في الفخذ اليسرى تعرض لها خلال مشاركته الأخيرة مع باريس سان جيرمان.

وتعادل باريس سان جيرمان في مباراته الأخيرة (1-1) مع ليل في إطار الدوري الفرنسي.

وانضم سيني مايولو إلى قائمة المصابين في صفوف باريس سان جيرمان، على النحو الآتي..

- عثمان ديمبيلي: أصيب مع منتخب فرنسا في معسكر سبتمبر

- ديزيري دوي: أصيب كذلك مع المنتخب الفرنسي مثل ديمبيلي

- خفيتشا كفاراتسخيليا: يعاني من إصابة في الفخذ تعرض لها أمام أوكسير

- ماركينيوس: يعاني أيضًا من إصابة في الفخذ تعرض لها أمام مارسيليا

- برادلي باركولا: اشتكى من إصابة في الفخذ اليمنى ليستبعد من قائمة فرنسا

- سيني مايولو: لديه إصابة في الفخذ اليسرى ليغيب أيضًا عن قائمة منتخب فرنسا الأولمبي