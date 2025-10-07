تراجع اللاعب وارن زائير إيمري عن تقديم المستويات المأمولة منه مع نادي باريس سان جيرمان، ليفقد الثقة في نفسه، بحسب ما قال صاحب الـ19 عامًا في تصريحاته اليوم الثلاثاء.

زائير إيمري أصبح لاعبًا معروفًا في باريس سان جيرمان عام 2023 عندما حطم الرقم القياسي كأصغر لاعب على الإطلاق يشارك في مباراة إقصائية في منافسات دوري أبطال أوروبا قبل أن يبلغ السابعة عشر من عمره.

تصريحات زائير إيمري عن مستقبله مع باريس سان جيرمان

حصل زائير إيمري على استدعاء لقائمة منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، هذا الشهر، بينما كان في الأشهر السابقة ضمن العناصر الثابتة في تشكيل المدرب ديديه ديشامب.

وقال إيمري في تصريحات نشرها موقع راديو مونت كارلو الفرنسي: "عودتي لمنتخب الشباب لا تزعجني.. هدفي ليس البقاء هنا لفترة طويلة، هناك كأس عالم في الصيف، وهي أكبر مسابقة في العالم لذا بالتأكيد أستهدف العودة لقائمة ديديه ديشامب".

وأضاف لاعب الوسط: "علي أن أعمل بجد أكبر مع باريس سان جيرمان من أجل العودة لمنتخب فرنسا".

واستفاض: "سألني مدرب منتخب الشباب عما إذا كنت أجد صعوبة في العودة أو إن كان الأمر محبطًا لي، قلت له لا، هذا سيساعدني على اللعب أكثر والاستمتاع، ولا يمكنني أبدًا أن أرفض منتخب فرنسا سواءً الأول أو الشباب".

ثم واصل تصريحاته: "لعبت بعض المباريات هذا الموسم بشكل جيد وبعض المباريات بأداء أقل.. علي أن أركز على الإيجابيات، وأتعلم من السلبيات، ودائمًا ما أتحدث مع إنريكي، وهو يحاول إعادة الثقة لي".

قبل أن يختتم: "بدأت أفقد الثقة في نفسي بعد الإصابة -بداية 2025- حينها بدأ إنريكي في التدوير بين اللاعبين، وفجأة أصبحت ألعب عدد دقائق أقل".

يشار إلى أن زائير إيمري خاض 10 مباريات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، دون أن يسجل أو يصنع.