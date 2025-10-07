المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رابيو: لم أفهم ما حدث معي في مارسيليا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:01 م 07/10/2025
رابيو

أدريان رابيو - لاعب مارسيليا

عاد اللاعب الفرنسي أدريان رابيو مجددًا إلى الحديث عن الواقعة التي دفعت نادي أولمبيك مارسيليا إلى عرضه للبيع.

وغادر رابيو صفوف مارسيليا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2025، لينضم إلى ميلان في صفقة كلفت 7 ملايين يورو فقط.

رابيو يتحدث مجددا عن مارسيليا

وقال رابيو في تصريحات نشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي: "لم أفهم ما حدث في مارسيليا، ولا أستطيع أن أفسر شيئًا.. المهم أن زملائي يعرفون ما حصل بالفعل في الواقعة، والمشجعون كذلك دائمًا خلفي، وتلقيت منهم الكثير من الرسائل الإيجابية".

واستفاض المنضم إلى ميلان: "لم أفهم أيضًا ما قيل عن عدم التزامي.. أعتقد أن هذا الحديث يعد نوع من الخيانة، وما يهمني ألا يكذب أحد بشأني، وألا يصورني الناس على أنني شخص آخر، دائمًا ما كنت ملتزمًا ومحترمًا، ولا يمكن لأحد أن يتهمني بعدم الالتزام".

قبل أن يختتم: "لعبت في باريس سان جيرمان وفزت، لعبت في يوفنتوس وفزت أيضًا.. أما في مارسيليا قضيت موسمًا واحدًا فقط ولم يكن لدي الوقت الكافي لتحقيق الألقاب".

واقعة لا تنسى

وقعت مشادة عنيفة في غرفة ملابس الفريق الأول في مارسيليا بين الثنائي أدريان رابيو وجوناثان رو، إذ شتما بعضهما البعض، قبل أن يحاول كلاهما الاعتداء جسديًا على الآخر أمام أنظار المدرب روبرتو دي زيربي.

الواقعة التي حدثت بعد مباراة ستاد رين تسببت في عرض كل من رابيو ورو للبيع، بناءً على قرار من إدارة مارسيليا.

وبالفعل، باع مارسيليا خدمات رو لبولونيا ورابيو إلى ميلان، ما يعني أن الثنائي سيلتقي مجددًا في الدوري الإيطالي.

مباراة مارسيليا القادمة
الدوري الفرنسي أدريان رابيو أولمبيك مارسيليا

