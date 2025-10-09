إصابة جديدة تؤجل عودة بوجبا للملاعب

بات بول بوجبا، لاعب موناكو الفرنسي، مضطرا للانتظار لفترة أطول قبل عودته للملاعب، وفقا لتقارير إعلامية.

بوجبا انضم إلى موناكو في الصيف بعد انتهاء فترة إيقافه التي استمرت عدة أشهر بسبب انتهاك لوائح المنشطات.

وشارك لاعب الوسط المخضرم لعدة دقائق في تحضيرات موناكو الودية قبل الموسم، دون أن يلعب أي مباراة رسمية مع الفريق حتى الآن.

وظهرت أنباء قبل أيام بخصوص إمكانية مشاركة بوجبا مع موناكو في مباراة أنجيه بالدوري الفرنسي يوم 18 أكتوبر عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

لكن وفقا لتقرير من صحيفة "نيس ماتان" الفرنسية، فقد تعرض بوجبا (32 عاما) لانتكاسة جديدة، ستؤخر عودته إلى الملاعب.

وحتى الآن لم تتضح طبيعة إصابة بوجبا، أو مدة غيابه المحتملة عن الملاعب.

كان موناكو حذرا بشأن التسرع في إعادة لاعب خط الوسط إلى الملاعب، نظرا لأنه لم يلعب بشكل احترافي لمدة عامين.