أول تجربة في الدوريات الكبرى.. بوكونيولي مدربا لموناكو

أعلن نادي موناكو الفرنسي التعاقد مع المدرب البلجيكي سيباستيان بوكونيولي بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

ويتولى بوكونيولي تدريب موناكو، بعد إقالة النمساوي آدي هوتر من منصبه.

بوكونيولي مدربا لموناكو

كشف موناكو عبر موقعه الرسمي أن بوكونيولي أصبح مدربًا للفريق الأول، بعدما وقع على عقد لمدة موسمين حتى 2027.

ويخوض المدرب صاحب الـ38 عامًا فقط أول تجربة له في الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى.

ونجح موناكو في الحصول على خدمات سيباستيان بوكونيولي من رويال سانت جيلواز البلجيكي، إذ كان عقده ساريًا حتى 2026.

ولا يملك سيباستيان بوكونيولي خبرات تدريبية كبيرة في كرة القدم، إذ درب فرقًا بلجيكية تحت 21 عامًا، إلى جانب منتخب بلجيكا تحت 18 عامًا قبل أن يصل سانت جيلواز في يوليو 2024.

وقدم موناكو بداية غير متزنة هذا الموسم، رغم أنه لم يبتعد بعد عن سباق الدوري الفرنسي، في ظل احتلال المركز الخامس بـ13 نقطة، وفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر باريس سان جيرمان.