المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

0 0
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

2 0
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

0 0
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

0 2
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

1 4
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

2 1
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أول تجربة في الدوريات الكبرى.. بوكونيولي مدربا لموناكو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:37 م 11/10/2025
سيباستيان بوكونيولي

سيباستيان بوكونيولي - مدرب موناكو الجديد

أعلن نادي موناكو الفرنسي التعاقد مع المدرب البلجيكي سيباستيان بوكونيولي بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

ويتولى بوكونيولي تدريب موناكو، بعد إقالة النمساوي آدي هوتر من منصبه.

بوكونيولي مدربا لموناكو

كشف موناكو عبر موقعه الرسمي أن بوكونيولي أصبح مدربًا للفريق الأول، بعدما وقع على عقد لمدة موسمين حتى 2027.

ويخوض المدرب صاحب الـ38 عامًا فقط أول تجربة له في الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى.

ونجح موناكو في الحصول على خدمات سيباستيان بوكونيولي من رويال سانت جيلواز البلجيكي، إذ كان عقده ساريًا حتى 2026.

ولا يملك سيباستيان بوكونيولي خبرات تدريبية كبيرة في كرة القدم، إذ درب فرقًا بلجيكية تحت 21 عامًا، إلى جانب منتخب بلجيكا تحت 18 عامًا قبل أن يصل سانت جيلواز في يوليو 2024.

وقدم موناكو بداية غير متزنة هذا الموسم، رغم أنه لم يبتعد بعد عن سباق الدوري الفرنسي، في ظل احتلال المركز الخامس بـ13 نقطة، وفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر باريس سان جيرمان.

مباراة موناكو القادمة
موناكو الدوري الفرنسي بوكونيولي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
العراق

العراق

0 0
اندونيسيا

اندونيسيا

34

اجمالي التسديدات: اندونيسيا 5 - العراق 2

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg