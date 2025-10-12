تحاصر الاتهامات سعيد شعبان، مالك نادي أنجيه الفرنسي، بعد تلقي عدد من المشجعين تهديدات يُعتقد أن رجل الأعمال يقف وراءها بسبب انتقاداتهم لسياساته، التي أدت إلى تراجع مستوى الفريق ونتائجه.

وتأتي الاتهامات في الوقت الذي يعاني فيه نادي أنجيه من صعوبات عدة، إذ يحتل الفريق المركز الـ17 وقبل الأخير، في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

تهديدات يعتقد أنها من مالك أنجيه

وذكرت صحيفة "Ouest France" أن عدد من المشجعين تلقوا مكالمات من أرقام مجهولة، حملت تهديدات قوية قائلين أنها من جانب رئيس النادي بعد أن تمكنوا من التعرف على صوته.

ونقلت الصحيفة رواية أحد المشجعين، الذي أكد أن مالك النادي أراد مواجهته بسبب منشورات قام بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "لقد قال لي إنه يعرف أين أعيش وأين أدرس".

إدارة أنجيه تتحدث

نفت إدارة نادي أنجيه، الأحاديث المنتشرة بشأن تورط رجل الأعمال المالك لإدارة النادي في تلك التهديدات.

وقال جيروم نيجروني، المدير العام المساعد لنادي أنجيه، عن الاتهامات: "لا أساس لها من الصحة تمامًا"، مؤكدًا على أن أي عضو أو موظف سابق في النادي لم يتواصل مع المشجعين بهذه الطريقة.