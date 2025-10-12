المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

14 7
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

1 2
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

1 0
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

3 0
19:00
فنلندا

فنلندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ما بين التأكيد والنفي.. تهديدات رئيس أنجيه الفرنسي للجماهير تتصدر المشهد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:34 م 12/10/2025
سعيد شعبان

سعيد شعبان مالك نادي أنجيه

تحاصر الاتهامات سعيد شعبان، مالك نادي أنجيه الفرنسي، بعد تلقي عدد من المشجعين تهديدات يُعتقد أن رجل الأعمال يقف وراءها بسبب انتقاداتهم لسياساته، التي أدت إلى تراجع مستوى الفريق ونتائجه.

وتأتي الاتهامات في الوقت الذي يعاني فيه نادي أنجيه من صعوبات عدة، إذ يحتل الفريق المركز الـ17 وقبل الأخير، في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

تهديدات يعتقد أنها من مالك أنجيه

وذكرت صحيفة "Ouest France" أن عدد من المشجعين تلقوا مكالمات من أرقام مجهولة، حملت تهديدات قوية قائلين أنها من جانب رئيس النادي بعد أن تمكنوا من التعرف على صوته.

ونقلت الصحيفة رواية أحد المشجعين، الذي أكد أن مالك النادي أراد مواجهته بسبب منشورات قام بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "لقد قال لي إنه يعرف أين أعيش وأين أدرس".

إدارة أنجيه تتحدث

نفت إدارة نادي أنجيه، الأحاديث المنتشرة بشأن تورط رجل الأعمال المالك لإدارة النادي في تلك التهديدات.

وقال جيروم نيجروني، المدير العام المساعد لنادي أنجيه، عن الاتهامات: "لا أساس لها من الصحة تمامًا"، مؤكدًا على أن أي عضو أو موظف سابق في النادي لم يتواصل مع المشجعين بهذه الطريقة.

 

الدوري الفرنسي أنجيه سعيد شعبان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
هولندا

هولندا

3 0
فنلندا

فنلندا

73

ضغط متواصل من جانب منتخب هولندا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg