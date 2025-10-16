المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

من صفقة صيفية إلى ركيزة أساسية.. باريس يكافئ مدافعه بعقد جديد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:31 م 16/10/2025
باتشو

ويليام باتشو

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان بات على أعتاب إتمام عقد جديد مع مدافعه ويليام باتشو، يتضمن زيادة في راتبه.

باريس سان جيرمان يضمن بقاء باتشو حتى 2030

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن العقد الجديد في مراحله النهائية، وسيستمر حتى يونيو 2030، في خطوة تهدف إلى تأمين بقاء اللاعب على المدى الطويل داخل صفوف الفريق الباريسي.

ويعد باتشو، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان خلال صيف 2024، من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب لويس إنريكي، ويحظى بتقدير خاص من المستشار الرياضي لويس كامبوس، الذي لعب دورًا محوريًا في التعاقد معه.

وشارك المدافع الإكوادوري في 12 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في مختلف البطولات، مقدمًا أداءً نال استحسان الجهاز الفني والإدارة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الفرنسي اضغط هنا

 

باريس سان جيرمان لويس إنريكي ليكيب فابريزيو رومانو لويس كامبوس الدوري الفرنسي ويليام باتشو عقد جديد

