كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان بات على أعتاب إتمام عقد جديد مع مدافعه ويليام باتشو، يتضمن زيادة في راتبه.

باريس سان جيرمان يضمن بقاء باتشو حتى 2030

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن العقد الجديد في مراحله النهائية، وسيستمر حتى يونيو 2030، في خطوة تهدف إلى تأمين بقاء اللاعب على المدى الطويل داخل صفوف الفريق الباريسي.

ويعد باتشو، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان خلال صيف 2024، من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب لويس إنريكي، ويحظى بتقدير خاص من المستشار الرياضي لويس كامبوس، الذي لعب دورًا محوريًا في التعاقد معه.

وشارك المدافع الإكوادوري في 12 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في مختلف البطولات، مقدمًا أداءً نال استحسان الجهاز الفني والإدارة.

