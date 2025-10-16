المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

إنريكي يثير الشكوك حول موعد عودة ديمبلي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:57 م 16/10/2025
إنريكي وديمبلي

إنريكي وديمبلي

رفض لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، تحديد موعد لعودة عثمان ديمبلي نجم فريقه إلى الملاعب، بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة.

ديمبلي، المتوج الشهر الماضي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، تعرض لإصابة في الفخذ قبل شهر ونصف تقريبا، ومن المتوقع عودته للمشاركة خلال أيام بعد تعافيه.

وتلقى إنريكي سؤالا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ستراسبورج بالدوري الفرنسي عن موعد عودة ديمبلي، ليجيب قائلا: "لا أعرف كم يوما سيغيب".

وأضاف: "أستطيع أن أرى مستوى اللاعبين في التدريبات، نحاول ألا نخاطر بصحتهم وسلامتهم".

وأوضح: "الإصابات جزء لا يتجزأ من كرة القدم عالية المستوى، نسعى لتحسين صحة اللاعبين".

وأردف: "عندما يتعافى اللاعبون ويبدأون التدريب، يسهل عليّ أن أرى حالتهم ومدى جاهزيتهم".

وأتم: "لمعرفة جاهزية اللاعب، علينا الانتظار ورؤيته في الملعب".

وأفاد باريس سان جيرمان في تحديثه الطبي اليومي أن عثمان ديمبيلي "في مرحلة التعافي".

باريس سان جيرمان لويس إنريكي عثمان ديمبلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

