إنريكي يثير الشكوك حول موعد عودة ديمبلي

رفض لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، تحديد موعد لعودة عثمان ديمبلي نجم فريقه إلى الملاعب، بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة.

ديمبلي، المتوج الشهر الماضي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، تعرض لإصابة في الفخذ قبل شهر ونصف تقريبا، ومن المتوقع عودته للمشاركة خلال أيام بعد تعافيه.

وتلقى إنريكي سؤالا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ستراسبورج بالدوري الفرنسي عن موعد عودة ديمبلي، ليجيب قائلا: "لا أعرف كم يوما سيغيب".

وأضاف: "أستطيع أن أرى مستوى اللاعبين في التدريبات، نحاول ألا نخاطر بصحتهم وسلامتهم".

وأوضح: "الإصابات جزء لا يتجزأ من كرة القدم عالية المستوى، نسعى لتحسين صحة اللاعبين".

وأردف: "عندما يتعافى اللاعبون ويبدأون التدريب، يسهل عليّ أن أرى حالتهم ومدى جاهزيتهم".

وأتم: "لمعرفة جاهزية اللاعب، علينا الانتظار ورؤيته في الملعب".

وأفاد باريس سان جيرمان في تحديثه الطبي اليومي أن عثمان ديمبيلي "في مرحلة التعافي".